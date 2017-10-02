Работодатель решил не продлевать с вами контракт. Кажется, что можно идти с вещами на выход, но процедура увольнения имеет свой порядок и регулируется Трудовым кодексом, а также особыми положениями для особых категорий граждан. Так, Татьяна, бывшая военнослужащая, два года добивается восстановления на работе в МЧС.





Татьяна говорит, что всегда хотела помогать людям, и в МЧС она оказалась неслучайно. Сначала окончила Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова БГУ. Начала карьеру как эпидемиолог в Вооруженных силах. После двух лет работы в дивизии Татьяна уволилась и перешла в МЧС. Сначала работала «на гражданке» — в отделе защиты населения и территории от ЧС. Для того чтобы аттестоваться и получить погоны, поступила в Командно-инженерный институт МЧС, где училась за свои деньги. Успешно прошла аттестацию и начала работать по специальности «инженер по предупреждению и ликвидации ЧС» в МГУ МЧС.

Нареканий по работе Татьяны не было до тех пор, пока не поменялся начальник отдела.

— Случился скандал с выводом подвальных помещений из ведомства МЧС. Я проходила свидетельницей, хотя на момент передачи документов была в отпуске. Была подделана подпись инженера на документах.

— Не знаю, может быть, начальнику не понравилось, что я сказала следствию, но так или иначе с тех пор отношение ко мне поменялось. Мне сказали: «Пиши рапорт, переводим тебя во Фрунзенский МЧС». Пришлось согласиться, хотя для меня это фактически было понижение.

Работа Татьяны во Фрунзенском отделе делилась на две части: практическую и бумажную.





— Если в городе я собирала и анализировала информацию, то тут была «работа на асфальте»: я выезжала на любой вызов, если только это не пожар. Осы, радиация, дерево упало — это все ко мне. Помню, как выехала на объект, потому что там потеряли радиационную частицу! Приезжаю на предприятие, оборудования никакого нет, защитного костюма у меня тоже нет. Спрашиваю у директора: «Где источник?» Говорит: «Ну там светится, упал…» Приходилось подключать центры гигиены и эпидемиологии, милицию и т.д.

Во Фрунзенском отделении МЧС Татьяна проработала 3 года. В целом она посвятила 10 лет службе в МЧС. Женщина говорит, что для нее стало неожиданным непродление контракта:

— Меня предупредили за три месяца о том, что контракт продлевать не будут. Я позвонила министру по ЧС и записалась на прием. Параллельно я написала Дмитрию Михайловичу Бегуну, который был моим начальником, и попросила разъяснить основание для увольнения, потому что за все время работы я не имела взысканий, а только поощрения и благодарности от населения. Но он ответил, что не обязан этого делать. Министр не стал вникать в суть дела, сказав, что не может начальника заставить работать со мной.





— На врачебно-консультационную комиссию меня не отправили, обходной лист выдали в четыре часа в последний рабочий день, хотя должны были сделать это за неделю. Я успела заехать в секретариат, в кадры и сходить в «секретку».

Татьяна обратилась в суд Партизанского района:

— Суд признал, что порядок увольнения был нарушен. Мне не объяснили причину непродления контракта и не отправили на военно-врачебную комиссию. Но добиться восстановления в должности не получается.

Татьяна говорит, что главное для нее — это информации о причине увольнения.

— Я хочу, чтобы мне сказали, какие были основания для непродления контракта. Ни министерство, ни начальство не хотят объяснить мне это. Если бы причины были, то я бы по судам не бегала. У меня не было замечаний в личном деле, только благодарности от населения.

Сейчас женщина готовит обращение в Верховный суд. Она надеется, что получится вернуться на работу:

— Я скучаю по работе, хочу вернуться в МЧС, потому что не могу представить, как совершать обычную механическую работу, это скучно. Сейчас я устроилась в регистратуру больницы. Коллеги иногда жалуются: «Какой же у нас сегодня тяжелый пациент», а я обожаю работать с трудными ситуациями, это мое.





Комментарий юриста «Центра по продвижению прав женщин — Ее права» Вероники Николайчик:

— Общая процедура увольнения закреплена в Трудовом кодексе Республики Беларусь.

Если же мы рассматриваем МЧС, то существует отдельное положение, которое регулирует и прием на работу, и порядок увольнения — «Положение о прохождении службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».

Примечательно, что суд при вынесении решения основывался на нормах ТК. Однако выше мы уже определили, что в случае Татьяны необходимо следовать положениям специального законодательства. Так, приказом МЧС от 23.04.2013 г. № 110 установлено, что увольнение со службы оформляется представлением. Ознакомление с формой представления дает нам право утверждать, что в тексте представления среди прочего указываются конкретные причины принятия решения об увольнении со службы и основания увольнения.

Татьяну уволили в связи с истечением срока контракта о службе (п. 171.2). В положении указывается: если работник рассматривается к увольнению со службы по основанию п. 171.2, то он направляется на ВКК, заключение которой о состоянии здоровья учитывается при установлении основания увольнения (п. 159), а также с целью определения годности по состоянию здоровья к службе (военной службе) (п. 6.7. указ Президента Республики Беларусь от 11.01.2013 № 22). Кроме этого, степень годности к военной службе указывается и в самом представлении. Однако Татьяна не была направлена на ВКК, то есть имеет место нарушение порядка увольнения.

Так, согласно п. 190 положения ее уволили незаконно и должны восстановить в должности. Нарушение есть — суд первой и суд второй инстанции это признал, но согласно решению суда, это не является основанием для восстановления в должности. Толкование положения сводится к тому, что это было бы основанием для восстановления, если бы Татьяна заявляла о неправильности указания в трудовой книжке формулировки увольнения. Но этот пункт в целом регулирует процедуру увольнения, а не только в этом случае. Суд игнорирует его как основание для восстановления, говоря о его несущественности.

Комментарий помощника министра МЧС Виталия Новицкого:

— Есть решение суда, который признал, что увольнение законное. Причина увольнения — это завершение срока контракта, так происходит на любых предприятиях и организациях. У человека закончился срок действия контракта, работодатель принял решение не продлевать контракт — его право. Действительно, процедура увольнения прошла с нарушениями, за это виновные ответили. Татьяну не отправили на ВКК, но суд был вправе принять решение отправить ее на прохождение ВВК, если бы посчитал целесообразным.