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Миронова: театр делает актера, а кино использует то, что наработано

03.10.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Только за последний год Мария Миронова успела сняться в 6-ти кинолентах, которые скромно называет "неплохими", хотя и отмечает, что в кинокарьере случаются паузы и перерывы. Да и режиссеры порой присылают не совсем тот материал, в котором актриса хотела бы участвовать, и это вполне нормальное явление. В то же время сама Мария Миронова считает личным приоритетом театральную, а не кинокарьеру.

Миронова: театр делает актера, а кино использует то, что наработано
© Sputnik/ Ирина Петрович
Миронова: фильм "Салют-7" получился про героизм

"Долгие годы это, безусловно, театр, потому что театр делает актера. Это основное призвание и профессия, а кино уже использует то, что наработано. Но в последнее время как-то больше кино", — говорит Миронова.

Уже 12 октября на большие экраны выходит новая российская лента "Салют-7", в которой Мария Миронова исполнила одну из главных ролей. Сюжет фильма основан на реальных событиях 1985 года — спасении космической станции, которая находилась на орбите в беспилотном режиме. Более 40 минут фильма актеры Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко находятся в условиях реальной невесомости.

"Ребята проходили очень хорошую закалку, вплоть до того, что режиссер Клим Шипенко рассказывал, как они летали на сверхскоростном самолете, и тот делал такие виражи, при которых, чтобы почувствовать состояние невесомости, все тело как бы приподнимается. Я думаю, что это реально очень страшно", — рассказывает Миронова.

Полную версию беседы с известной российской актрисой Марией Мироновой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известная актриса, заслуженная артистка Российской Федерации и общественный деятель Мария Миронова рассказала радио Sputnik Беларусь о разнице между театром и кино...

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