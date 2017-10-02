К родам и для посольства: как делают самые дорогие белорусские валенки

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Лора Павлова признается, что с детства мечтала рисовать, но начала не с холста и масла, а с валенок — ее арт-валенки с мотивами картин известных художников уходят по несколько тысяч долларов за пару. Недавно валенки Лоры попали на выставку в посольство Беларуси в Москве, а вскоре поедут показать себя в Лондон. О том, как превратить обычные валенки в арт-валенки и как сберечь их от непогоды, мастер рассказала Sputnik.

"Для выставки сделала валенки с работами белорусского, российского и британского художников. Из белорусов выбрала Валентина Губарева. Попросила у него разрешение изготовить валенки по мотивам его картин", — рассказала Лора.



© Sputnik / Елена Васильева Лора Павлова нашла свое вдохновение в валенках

Губарев мастеру нравится давно, оказалось, что его картины отменно подходят для переложения на валенки.

"Смотрю на картину и понимаю, что валенки могут стать подходящим фоном. Но не все художники сговорчивы, это их право и я это понимаю", — рассказала Лора Павлова.

А многие сюжеты художников не особенно подходят для того, чтобы их переносили на войлок, классические картины на обуви не изобразишь.

Первые валенки — для мужа

Такие валенки больше подходят для тех, кто имеет загородный дом, жители города чаще заказывают валенки серых или коричневых оттенков или не заказывают их вовсе. Сама Лора — загородный житель, и первые валенки задекорировала в подарок мужу.



© Фото: личный архив Л. Павловой Вот такие валенки от Лоры Павловой представляло белорусское посольство в России

"В новогоднюю ночь мне захотелось сделать мужу подарок — решила подарить валенки. Я поехала в минский ЦУМ, но единственное, что смогла там отыскать — огромные мужские валенки с резиновой подошвой — сейчас ассортимент куда больше. Разумеется, я не могла подарить их мужу в таком виде, мы с ребенком расписали валенки акриловыми красками и получилось что-то вроде веселой обуви для Деда Мороза", — рассказала Лора.

Мужу валенки понравились, а после оказалось, что он не единственный, кому нравится расхаживать по улице в необычной обуви. Сейчас многие заказывают валенки в подарок иностранным друзьям, несколько пар уехали и в южные страны. Особенно оценили белорусские валенки итальянцы — зима у них пусть и не студеная, но в домах в это время года отнюдь не жарко, вот они и щеголяют в белорусских валенках. А одна пара валенок даже уехала в солнечную Испанию.

Но самый трогательный заказ сделала молодая семья совсем недавно. Беременная женщина ко дню рождения ребенка попросила у супруга не дорогие украшения, а валенки.



© Фото: личный архив Л. Павловой Валенки по мотивам Шиле "Сидящая женщина с подтянутой вверх левой ногой" и "Обнаженная, лежащая на животе"

Куда в них пойти

Особых требований к уходу нет, главное, чего боятся валенки — моль. Она никогда не заведется зимой, выждет время, когда вы перестанете носить валенки, и тогда примется за дело. Поэтому недостаточно сложить обувь и забросить в темное место до осени, валенки нужно просушить, обработать антимольным препаратом, завернуть в пакет и только тогда прятать. Если не хотите использовать химические препараты, периодически доставайте, просушивайте валенки на солнце — и все будет хорошо. Впрочем, в последнее время войлок проходит хорошую чистку и моль его не берет, но лучше перестраховаться.

Пришли с улицы — просушите обувь, утром вы должны надеть теплые валенки. Оставили на ночь на холоде и обули холодные — будете мерзнуть. Вообще старайтесь не мочить войлок, иначе он может сесть, а в белых валенках не стоит ходить по грязному снегу.



© Sputnik / Елена Васильева Лучшее натуральное средство от моли - лаванда, Лора специально ее выращивает и сушит, чтобы потом помещать ароматные веточки в валенки

Кеды для Колдуна

"Когда-то я думала, что ни за что не стану делать на валенках надписи или банальные сюжеты — например, традиционных белорусских аистов или символику. А потом у меня появился заказчик, который попросил именно такие валенки сделать для своего иностранного партнера, и в итоге на валенке появилась и надпись, и аист", — рассказала Лора Павлова.

Среди необычных заказов — валенки с узором из кед, которые заказали поклонницы Георгия Колдуна.



© Фото: личный архив Л. Павловой В частном доме без валенок не обойтись

"Многие мои заказчики специально делают валенки, чтобы поехать покататься на лыжах за рубежом, а после звонят, говорят, мол, все обращали внимание. Мы с семьей обычно не уезжаем — очень любим зимние виды спорта, а зимой в Беларуси есть свой снег", — рассказала Лора.