Тест: собери стихотворение Сергея Есенина

В честь дня рождения лирика и московского озорного гуляки Sputnik предлагает собрать по строкам стихотворение Есенина.

Сергей Есенин родился 3 октября 1895 года. После окончания школы Есенин уехал из дома в Москву, где достаточно быстро его настиг успех, всего через два года его стихотворения опубликовали, а уже через год, в 1915, Сергей переехал в Петроград.

Далее в жизни поэта была война, служба, стихи для императрицы, дружба с известными поэтами и много женщин. В 1921 году в жизни Есенина появилась большая любовь Айседора Дункан. Вместе с ней поэт путешествовал по Европе и Америке, но всего через несколько лет, после поездки, брак, о котором так любят сегодня говорить, распался. У Есенина были отношения и с поэтессой Надеждой Вольпин, и с внучкой Льва Толстого Софьей. Также легко, как Есенин расставался с женщинами, он менял направления своего творчества. В конце жизни Сергея Александровича в газетах все чаще появлялось не творчество поэта, а статьи об асоциальном поведении творца: драках, скандалах, пьянках.

Тем не менее Сергей Есенин навсегда остается великим русским поэтом, подарившим миру множество глубоких и красивых стихотворений.