У 70% пожилых белорусов по 7-9 хронических заболеваний. Как сохранить здоровье до старости

У людей, доживших до 100 лет, принято спрашивать о секретах долголетия. И хотя эти рецепты бессмысленны , это не значит, что можно махнуть рукой на здоровые привычки — они-то как раз продлевают жизнь, пусть и не до 100 лет. Врач-гериатр 26-й поликлиники Каролина Дубровская рассказала агентству «Минск-Новости» , что нужно делать, чтобы встретить старость активным и здоровым человеком.

Есть меньше, но чаще



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Поскольку двигательная активность с годами снижается, обмен веществ и окислительно-восстановительные реакции в тканях замедляются, аппетит пожилым людям нужно держать под контролем. Чтобы не набирать вес, специалисты рекомендуют частые, но небольшие по объему приемы пищи: 4−5 раз в день. Предпочтение следует отдавать низкокалорийным продуктам.

При этом важно, чтобы рацион был сбалансированным и рациональным, организм не испытывал дефицита микроэлементов, минералов, витаминов. Фруктов и овощей нужно есть больше: они помогают работе кишечника, сохранению его микрофлоры. А вот соль и сахар лучше свести к минимуму. Как и все кондитерские изделия.

Мясо пожилым достаточно употреблять 2−3 раза в неделю, преимущественно говядину, телятину, крольчатину, птицу. Можно заменить мясо рыбой (самой полезной считается морская): она содержит оптимальное соотношение кальция и фосфора, которых в пожилом возрасте недостает. Хороший источник белка — кисломолочные продукты: ряженка, кефир, творог, сыр.

Хлеб рекомендуется из муки грубого помола. Пользу принесут и отруби, которые можно добавлять в салаты, каши, супы. Для приготовления блюд пожилым лучше использовать растительные жиры. Но и от животных (в виде сливочного масла или сала) специалисты не советуют отказываться. А еще научно доказано: продолжительность жизни связана с поддержанием в организме уровня витаминов А и Е. Также регулярно нужно включать в рацион продукты, содержащие магний, медь, марганец.

Жидкости после 60 лет рекомендуют выпивать около 1,5−2 литров в день.

Беречь сердце



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80−82% всех умирающих в Беларуси в трудоспособном возрасте — это мужчины. Их высокую смертность связывают с нежеланием посещать врачей в случае недомоганий и игнорированием ими тревожных сигналов в самочувствии. К тому же, по мнению ученых, мужчины в целом более уязвимый генетический вид.

Главная причина преждевременного ухода белорусов из жизни — сердечно-сосудистые заболевания.

— К сожалению, у наших граждан нет приверженности к лечению и профилактике этой патологии, — отмечает Каролина Дубровская. — 50 лет назад в арсенале кардиологов было всего 2−3 препарата против артериальной гипертензии (АГ). Сегодня же их сотни. А смертность из-за болезней системы кровообращения остается на том же уровне.

По мнению гериатров и кардиологов, большинство людей может без особых трат омолодить сердце. Для этого следует увеличить физическую активность, уменьшить потребление сахара, отказаться (при наличии вредной привычки) от курения, контролировать холестерин и артериальное давление.

Больше двигаться, но не «умирать» на даче



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Что касается первого условия омоложения сердца, то оно, разумеется, вовсе не подразумевает труд до седьмого пота на дачных сотках. Резко менять двигательный режим и повышать физическую нагрузку в принципе не следует. В пожилом возрасте оптимальны прогулки быстрым шагом в таком темпе, чтобы не появлялась одышка.

Многие медики поддерживают увлечение пенсионеров скандинавской ходьбой: она позволяет тратить заметно больше калорий, нежели обычная. А если научиться при этом правильно дышать, то лучшей профилактики многих заболеваний просто трудно представить. Практически нет противопоказаний для дыхательной гимнастики, контрастного душа, плавания. Главные условия для выбора нагрузки и физических занятий — умеренность, последовательность и стабильность.

Конечно, здоровье и активное долголетие зависят и от наследственности, и от уровня жизни, и от уровня развития медицины, но и от самих людей тоже. Пока соотечественники это не очень понимают, судя по тому, что около 70% пожилых белорусов имеют по 7−9 хронических заболеваний.

Не терять вкуса к жизни



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Здоровье — одно из главных условий полноценной старости. Как правило, те, кто уходит на заслуженный отдых в хорошей форме, не страдают от одиночества, изолированности, ощущения собственной ненужности. Они обязательно находят себе дело по душе.

У каждого человека — свое видение счастливой пенсии. Одни с энтузиазмом «трудятся» бабушками и дедушками и находят в этом настоящее призвание. Другие не мыслят себя без работы. И нельзя сказать, что опыт и знания пожилых сегодня не востребованы. Некоторых специалистов после достижения ими пенсионного возраста уговаривают остаться в коллективе.

Есть люди, которые с нетерпением ждут пенсии, заранее планируя, как они наконец поживут для себя. Многим только в этот период и удается реализовать свои желания. Кто-то увлекается цветоводством, кто-то наконец находит время для занятий йогой, кто-то с воодушевлением принимается за изучение иностранного языка или поступает в университет третьего возраста. Сегодня в Минске нет недостатка в клубах и кружках по интересам.

Физическая, духовная, интеллектуальная активность — отличная профилактика преждевременного старения. Главное — стараться не терять вкуса к жизни. И тогда наверняка захочется не только дотянуть до пенсии, но и полноценно жить.

Согласно ВОЗ, люди в возрасте от 18 до 44 лет считаются молодыми, от 45 до 59 — среднего возраста, от 60 до 74 — пожилыми, с 75 до 90 лет — старыми, после 90 лет — долгожителями.