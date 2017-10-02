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У 70% пожилых белорусов по 7-9 хронических заболеваний. Как сохранить здоровье до старости
У людей, доживших до 100 лет, принято спрашивать о секретах долголетия. И хотя эти рецепты
Есть меньше, но чаще
Поскольку двигательная активность с годами снижается, обмен веществ и окислительно-восстановительные реакции в тканях замедляются, аппетит пожилым людям нужно держать под контролем. Чтобы не набирать вес, специалисты рекомендуют частые, но небольшие по объему приемы пищи: 4−5 раз в день. Предпочтение следует отдавать низкокалорийным продуктам.
При этом важно, чтобы рацион был сбалансированным и рациональным, организм не испытывал дефицита микроэлементов, минералов, витаминов. Фруктов и овощей нужно есть больше: они помогают работе кишечника, сохранению его микрофлоры. А вот соль и сахар лучше свести к минимуму. Как и все кондитерские изделия.
Мясо пожилым достаточно употреблять 2−3 раза в неделю, преимущественно говядину, телятину, крольчатину, птицу. Можно заменить мясо рыбой (самой полезной считается морская): она содержит оптимальное соотношение кальция и фосфора, которых в пожилом возрасте недостает. Хороший источник белка — кисломолочные продукты: ряженка, кефир, творог, сыр.
Хлеб рекомендуется из муки грубого помола. Пользу принесут и отруби, которые можно добавлять в салаты, каши, супы. Для приготовления блюд пожилым лучше использовать растительные жиры. Но и от животных (в виде сливочного масла или сала) специалисты не советуют отказываться. А еще научно доказано: продолжительность жизни связана с поддержанием в организме уровня витаминов А и Е. Также регулярно нужно включать в рацион продукты, содержащие магний, медь, марганец.
Жидкости после 60 лет рекомендуют выпивать около 1,5−2 литров в день.
Беречь сердце
80−82% всех умирающих в Беларуси в трудоспособном возрасте — это мужчины. Их высокую смертность связывают с нежеланием посещать врачей в случае недомоганий и игнорированием ими тревожных сигналов в самочувствии. К тому же, по мнению ученых, мужчины в целом более уязвимый генетический вид.
Главная причина преждевременного ухода белорусов из жизни — сердечно-сосудистые заболевания.
— К сожалению, у наших граждан нет приверженности к лечению и профилактике этой патологии, — отмечает Каролина Дубровская. — 50 лет назад в арсенале кардиологов было всего 2−3 препарата против артериальной гипертензии (АГ). Сегодня же их сотни. А смертность из-за болезней системы кровообращения остается на том же уровне.
По мнению гериатров и кардиологов, большинство людей может без особых трат омолодить сердце. Для этого следует увеличить физическую активность, уменьшить потребление сахара, отказаться (при наличии вредной привычки) от курения, контролировать холестерин и артериальное давление.
Больше двигаться, но не «умирать» на даче
Что касается первого условия омоложения сердца, то оно, разумеется, вовсе не подразумевает труд до седьмого пота на дачных сотках. Резко менять двигательный режим и повышать физическую нагрузку в принципе не следует. В пожилом возрасте оптимальны прогулки быстрым шагом в таком темпе, чтобы не появлялась одышка.
Многие медики поддерживают увлечение пенсионеров скандинавской ходьбой: она позволяет тратить заметно больше калорий, нежели обычная. А если научиться при этом правильно дышать, то лучшей профилактики многих заболеваний просто трудно представить. Практически нет противопоказаний для дыхательной гимнастики, контрастного душа, плавания. Главные условия для выбора нагрузки и физических занятий — умеренность, последовательность и стабильность.
Конечно, здоровье и активное долголетие зависят и от наследственности, и от уровня жизни, и от уровня развития медицины, но и от самих людей тоже. Пока соотечественники это не очень понимают, судя по тому, что около 70% пожилых белорусов имеют по 7−9 хронических заболеваний.
Не терять вкуса к жизни
Здоровье — одно из главных условий полноценной старости. Как правило, те, кто уходит на заслуженный отдых в хорошей форме, не страдают от одиночества, изолированности, ощущения собственной ненужности. Они обязательно находят себе дело по душе.
У каждого человека — свое видение счастливой пенсии. Одни с энтузиазмом «трудятся» бабушками и дедушками и находят в этом настоящее призвание. Другие не мыслят себя без работы. И нельзя сказать, что опыт и знания пожилых сегодня не востребованы. Некоторых специалистов после достижения ими пенсионного возраста уговаривают остаться в коллективе.
Есть люди, которые с нетерпением ждут пенсии, заранее планируя, как они наконец поживут для себя. Многим только в этот период и удается реализовать свои желания. Кто-то увлекается цветоводством, кто-то наконец находит время для занятий йогой, кто-то с воодушевлением принимается за изучение иностранного языка или поступает в университет третьего возраста. Сегодня в Минске нет недостатка в клубах и кружках по интересам.
Физическая, духовная, интеллектуальная активность — отличная профилактика преждевременного старения. Главное — стараться не терять вкуса к жизни. И тогда наверняка захочется не только дотянуть до пенсии, но и полноценно жить.
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Врач-гериатр 26-й поликлиники Каролина Дубровская рассказала агентству "Минск-Новости", что нужно делать, чтобы встретить старость активным и здоровым человеком.
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