Культ здорового образа жизни продолжает набирать популярность как среди парней, так и среди девушек. И если до недавнего времени большие мускулы и развитый мышечный корсет оставались прерогативой мужчин, то сейчас и женщины активно занимаются «тяжелыми» видами спорта. Ведь быть красивой — значит иметь подтянутое тело с мышечным корсетом, а не соответствовать модельному стандарту 90−60−90. Фотограф TUT.BY Евгений Ерчак решил показать «сильную женскую красоту» и обратился к именитым белорусским спортсменкам.

Василиса Марзалюк

Спортсменка-борец, чемпионка Европейских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы





Времена диктуют женщине быть спортивной и динамичной, мы не можем быть совсем уж хрупкими. Мои глаза радует спортивное тело, хотя если попросите назвать идеал красоты, то я скажу, что это Моника Беллуччи, потому что она умеет радоваться жизни и весь мир познает через любовь к себе, своим детям и людям; а еще Бейонсе. Восхищает, какая она целеустремленная: в детстве ее папа заставлял бегать и петь одновременно, и она выросла невероятной личностью.

Для меня занятия спортом — это в первую очередь про силу духа, а потом уже про тело. Помню, какой была, когда только начала заниматься борьбой: нежная и ранимая, меня было легко задеть. Пришлось нежность придушить — борьба закалила. Надеюсь, что я очень сильная, знаю, что я намного сильней многих мужчин, и даже не в физическом плане, а в моральном. И большинство женщин сильней. Наверное, умные женщины могут притворяться, чтобы уступить, но если я буду умнее, сильнее и лучше, то зачем мне это?

Когда я нахожусь на подготовительном этапе соревнований, то обычно тренируюсь два раза в день: тренировка включает занятия на ковре, общую и специальную физическую подготовку. Самую сложную работу сборная проделывает во время работы с общей физической подготовкой. Каждый раз ты должна чувствовать, что растешь и делаешь больше, чем вчера.

Кто-то из коллег из команды гоняет вес, но не я, потому что выступаю в супертяжелом весе — до 75 килограммов. В жизни столько и вешу, бывает, набираю пару лишних килограммов, но легко с ними прощаюсь. Вообще, мне кажется, что похудеть — самое легкое в жизни. Похудеть — это не выиграть Олимпийские игры или получить Нобелевскую премию. Ты просто узнаешь свой организм и ищешь к нему подход.





В нашей сборной у всех спортсменок красивые тела, но непривычные. Замечаю, как люди меня рассматривают. Однажды мы с подругой гуляли по торговому центру, я была в облегающей одежде, и какая-то незнакомая девушка начала мне выговаривать: «Мой парень пялится на твою попу!». А я ей ответила: «Посмотрим, как он сейчас будет смотреть», и начала специально крутить бедрами. Она схватила парня и убежала.

По-моему, идеалы женской красоты понемногу меняются. Вот недавно вышел фильм «Чудо-женщина», и у главной героини была очень даже спортивная жизнь и спортивный внешний вид. Люди понимают, что спортом нужно заниматься, и кино и искусство будут это продвигать.

Думаю, что было бы здорово ввести борьбу в школьную и университетскую программу на любительском уровне. Например, девочкам борьба может дать разностороннее развитие: когда я начала заниматься, то училась играть, ползать по канату, бегать, прыгать, делать колесо, кувырки. Все это важно для жизни: вот буду идти зимой по дороге и поскользнусь, но не разобью себе голову или нос. Еще борьба тренирует скорость принятия решений, потому что в жизни много выборов, но ты должна вовремя принять его, чтобы победить.





Снежанна Зубко

Мастер спорта международного класса, чемпионка Европы 2015 года, серебряный призер европейских чемпионатов по классическому пауэрлифтингу 2016 и 2017 года и чемпионата мира 2015 года, бронзовый призер чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу 2017





В университете физкультуры я занималась легкой атлетикой, но во время распределения увлеклась пауэрлифтингом и начала выезжать на соревнования. Комплекция моей фигуры отлично подходит для этого спорта, я быстро набираю мышечную массу и становлюсь сильней. В жизни я не использую свою силу, бывает, мои близкие шутят: «Иди, Снежанна, подними машину». Но я, как и все в повседневной жизни, ничего тяжелее магазинных сумок не ношу. Хотя считаю, что я сильная женщина, потому что три раза в неделю хожу на тренировки в течение года и работаю на результат.

Выступаю в категории до 84 килограммов. В межсезонье вес обычно ниже. Приходилось выступать в категории до 72 кг, но было сложно и непривычно для меня, правда, все-таки смогла выиграть Европу.

Сейчас я работаю в спортивном клубе, ко мне приходят мужчины и женщины как набрать массу, так и похудеть. У девушек в моде, конечно же, большая, накачанная попа. Вот даже открываешь инстаграм, а там: попы, попы, попы и как накачать. Не вижу в этом ничего плохого. Страна переживает спортивный бум — все хотят накачанные ягодицы и стройные ноги, ну и, конечно, быть сильными, здоровыми и красивыми.





Мне нравятся люди с красивым, подтянутым телом. Это не обязательно накачанный человек с кубиками на прессе и огромными мышцами. Просто когда женщина или мужчина занимается спортом, то сразу меняется походка, осанка и манера двигаться. Я думаю, что тренажерка не превращают женщин во что-то безобразное. Она раскрывает другую красоту, не ту, что принято показывать в глянце.

Считаю, что белорусских спортсменок нужно как можно чаще задействовать в сфере моды. Не нужно стремиться к навязанному идеалу 90−60−90, потому что одним идет худоба, а другим полнота, и следовать универсальному образу совсем не обязательно. Кстати, вы замечали, что в интернете растет тренд, когда полненькие женщины рекламируют одежду, белье? И здорово получается.

Ведь кто-то низкий, кто-то высокий, кто-то крупный — это нужно учитывать. Мне, например, проблематично купить рубашку. У меня развиты руки и ноги, а рубашки на такую фигуру не шьют. Почти все мои наряды узкие в плечевом поясе. Я понимаю, что у производителей есть стандартные размеры, но хотелось бы разнообразия.





Алена Лешкевич

Двукратная чемпионка мира по муай-тай





Я начала заниматься муай-тай в Осиповичах в клубе «Golden Viсtory» под руководством Сергея Александровича Гидуляна. Попала в клуб за компанию с друзьями. Тренировки в секции переросли в профессиональный спорт. Сейчас я занимаюсь в спортивном клубе «Мопс» у главного тренера Национальной сборной Михаила Степанова и Александра Григорова. Мы готовимся к чемпионату мира по K1, который пройдет в Будапеште.

В спортивном зале провожу много времени: если это подготовка к соревнованиям, то заниматься нужно по два часа с утра и столько же вечером. Каждая тренировка отличается от предыдущей: если это подготовительный этап, то мы сосредоточены в первую очередь на общей физической подготовке. Я бегаю кроссы, качаюсь, работаю в паре, бью по мешкам — очень много и долго. Мышечная масса довольно быстро растет, но так же быстро она и уходит. В период, когда мышцы растут, чувствую, что каждый день становлюсь сильней. Особенно чувствую мощь, когда бью по лапам. Удар, удар, еще удар — ух, какая я сильная!

Наш вид спорта предполагает удары в голову, живот и ноги — я получала и по голове, и по лицу. Я веду бой очень агрессивно, потому что считаю, что по-другому не выиграю. Конечно, это отражается на жизни, муай-тай делает увереннее в себе.

Я вешу 45−48 килограммов, и это немало! Когда я готовлюсь к соревнованиями, то придерживаюсь правильного питания, но в другие периоды я ем пирожные, мороженое, шоколадки, могу сходить в фастфуд. Если вес увеличивается до 49, то я паникую. Еду — прочь, холодильник — на замок.





Я обожаю шикарный пресс, накачанные руки и ноги. У меня самой широкие плечи и сильно развит плечевой пояс, и когда я надеваю платье или маечку, то понимаю, что выгляжу не совсем стандартно. Платье мне в принципе сложно найти, потому что я не могу надеть любое, из-за моих рук сразу видно, чем я занимаюсь. Когда у меня открыты плечи, я всегда думаю об этом, потому что смущаю людей. Если бы все люди были качками, то мне было бы проще.

Думаю, что женщины-спортсменки могли бы рекламировать спортивное белье, потому что если у тебя хороший пресс, красивые руки ноги, то почему бы не использовать их? Почему бы не пройтись по подиуму? Я бы прошлась, если бы попросили.





Тамара Шенгелия

Чемпионка Беларуси по бодибилдингу и фитнесу — 2017





В тренажерный зал я впервые попала в 17 лет, а в 23 года бодибилдинг меня окончательно поглотил. Последние три года готовлюсь и выступаю на соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу в категории бодифитнес. Почему именно в этой категории? Да, собственно, потому что в более «хрупкую» бикини меня не взяли! А я, признаюсь, очень хотела.

Я скроена очень спортивно. Широкая грудная клетка, плечевой пояс, а также уже имеющаяся на мне мускулатура определили меня в более основательную категорию — бодифитнес. В ней были очевидные шансы завоевать призовые места. Следующая категория в бодибилдинге — вуменс физик — от бодифитнеса отличается только степенью мускулизации, образом и подачей. Я бы не стала выделять категории по степени «мужественности», они все женские, разница в анатомических задатках и степени проработанности. Для рядового созерцателя есть удобное отличие: в бикини и бодифитнесе девушки выступают на каблуках, в категории вуменс физик — босоногие.

Тренировочный процесс выстраивается в первую очередь с учетом скорости восстановления, а это ещё более индивидуальный показатель. Поэтому подготовка мужчин и женщин имеет существенные отличия. Это связано как с физиологией, так и с разницей в работе нервной системы. Например, я могу позволить себе тяжело и объемно тренироваться шесть раз в неделю, как в период набора массы так и в период сушки.

Вопрос об использовании фармакологии в этом виде спорта почему-то всегда самый любопытный. Стероиды — великолепный восстановитель, но они не являются обязательным элементом в подготовке. Это личный выбор каждого. Я не пользовалась этим ресурсом, тренер мой выбор поддержал. «Мясо» на мне отлично растет на спортивном питании и полноценной пайке. Но пережив восстановление после третьей, самой тяжелой подготовки, когда к соревнованиям я уменьшилась за 4 месяца на 17 килограммов, могу сказать, что так проверять свой организм на прочность, не имея при этом реальной возможности помочь себе, дело совсем не безопасное.





«Перекачаться» в условиях «натурального тренинга» невозможно. Все, что на мне выросло, — только моя заслуга, и для того чтобы это на себе носить, приходится ежедневно доказывать организму, что это необходимо. Я не смогла отказаться от тяжелых силовых тренировок, как планировала до прошлой подготовки. Работаю с более чем существенными весами, максимально для меня возможными, и получаю от этого огромное удовольствие. Люблю ощущение силы и полноты в мышцах, обожаю кряхтеть от боли после тренировки. Я знаю, как сделать свое тело более приемлемым с коммерческой точки зрения, обточить его не составит для меня труда, но думаю, что тогда жизнь утратит всю радость.

Красота в бодибилдинге притягивает своей гармоничностью, но несколько пугает экстремальностью. Это как гипербола в литературе, преувеличение, чтобы суть была ясна всем, а впечатление максимальным. Но неверно думать, что девушки в спорте теряют женственность и мягкость. Нужно понимать, что они изначально не походили на фарфоровых куколок. При слове «амазонка» мало кто представит себе молоденькую Пам Андерсон, бегущую по пляжу в алом бикини. В голове рисуется статная, атлетичная девушка, с прямым носом и точеными скулами. И разве такая красота не достойна внимания? Я думаю, что такие девушки на обложке журнала могли бы продвигать не только красивое тело, но и сильный, спортивный характер.

Что касается красоты в нормальном мире, я всецело за разнообразие! Часто вижу в зале потрясающе скроенных природой девчонок, совершенно не проходящих по пропорциям ни в одну категорию на соревнования, но безусловно, безоговорочно красивых. Как бы нам ни хотелось привести все к одной формуле, собрать по одному лекалу, у матушки Природы богатейшая фантазия и абсолютное чувство вкуса. А попытки уничтожить свою уникальность считаю несусветной глупостью.



