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Очередной огромный метеор пролетит мимо Земли

03.10.2017 09:12 — Разное | Ежедневник  
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Очередной огромный метеор пролетит мимо Земли

Астероид в два раза крупнее Челябинского метеорита летит к Земле. Падение его на Землю маловероятно.

Небесное тело получило название 2012 TC4. Астероид пролетит мимо Земли 12 октября на расстоянии 43,5 тыс. км. Его обнаружили еще в 2012 году.

Ученые выяснили, что размеры и масса этого небесного тела вдвое превосходят Челябинский метеорит. К счастью, падение астероида на Землю маловероятно. Между тем 2 октября близ Земли пролетел астероид размером с автобуc, сообщает БЕЛТА.

Он приблизился к планете на расстояние в 87 тыс. км и пролетел между Землей и Луной. Несмотря на сравнительно близкое расстояние, угрозы столкновения не было.

За его полетом наблюдали в Лаборатории реактивного движения, расположенном в калифорнийском Пасадине. Астероид назван 2017 SX17, в поперечнике он имеет от 6,3 м до 14 м.

 
 
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Астероид в два раза крупнее Челябинского метеорита летит к Земле. Падение его на Землю маловероятно.

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