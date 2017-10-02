Очередной огромный метеор пролетит мимо Земли





Астероид в два раза крупнее Челябинского метеорита летит к Земле. Падение его на Землю маловероятно.

Небесное тело получило название 2012 TC4. Астероид пролетит мимо Земли 12 октября на расстоянии 43,5 тыс. км. Его обнаружили еще в 2012 году.

Ученые выяснили, что размеры и масса этого небесного тела вдвое превосходят Челябинский метеорит. К счастью, падение астероида на Землю маловероятно. Между тем 2 октября близ Земли пролетел астероид размером с автобуc, сообщает БЕЛТА .

Он приблизился к планете на расстояние в 87 тыс. км и пролетел между Землей и Луной. Несмотря на сравнительно близкое расстояние, угрозы столкновения не было.

За его полетом наблюдали в Лаборатории реактивного движения, расположенном в калифорнийском Пасадине. Астероид назван 2017 SX17, в поперечнике он имеет от 6,3 м до 14 м.