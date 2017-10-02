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Флагманы Google Pixel 2 и Pixel 2 XL рассекречены за день до анонса

03.10.2017 09:48 — Разное | Tut.by  
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Знаменитый «поставщик утечек» Эван Бласс (@evleaks) рассекретил финальный дизайн новых флагманских смартфонов компании Google за день до их презентации.


Google Pixel 2 XL

Судя по изображениям, Pixel 2 XL получит безрамочный дисплей с соотношением сторон 18:9. Предполагаемая диагональ экрана — 6 дюймов, разрешение — QHD+. На фронтальной панели смартфона также разместятся стереодинамики, на задней — сканер отпечатков пальцев.


Google Pixel 2

«Младший» Pixel 2 получит более традиционный дизайн с 5-дюймовым Full HD-экраном (соотношение сторон — 16:9) и большими отступами снизу и сверху от дисплея. Аппарат также обзаведется фронтальными стереодинамиками и сканером отпечатков пальцев сзади.

Скорее всего, оба смартфона будут работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 и операционной системе Android 8 Oreo. Оперативной памяти в устройствах будет 4 ГБ, постоянной — 64 или 128 ГБ. Разрешение одинарной основной камеры — 12 Мп.

Предполагаемая стоимость модели Pixel 2 — 649 и 749 долларов за версии с разным объемом встроенной памяти, в продажу гаджет поступит 19 октября. Топовый Pixel 2 XL оценят в 849 и 949 долларов. На прилавки магазинов он попадет 15 ноября.

Напомним: официальная презентация новинок пройдет завтра, 4 октября.

Смотрите, сколько у нас сейчас стоят предыдущие смартфоны Google Pixel.

 
 
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Официальная презентация новинок пройдет 4 октября.

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