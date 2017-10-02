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Россия стала одним из крупнейших инвесторов Украины
03.10.2017 09:35 — Разное | Ежедневник
Доля российских инвестиций в Украину составила 11 процентов от общего объема на 1 июля 2017 года. Данные приведены без учета Крыма и Севастополя.
Как следует из информации Госкомстата Украины, на 1 июля 2017 года Россия вложила в Украину 4,43 млрд долларов. Для сравнения, по состоянию на 1 января того же года эта сумма составляла 4,31 млрд долларов.
В мае 2017 года Всемирный банк (ВБ) одобрил решение о передаче Украине займа на 150 млн долларов. Директор ВБ по Беларуси, Молдавии и Украине Сату Кахконен заявлял, что украинские партнеры «обладают креативным и уникальным деловым потенциалом и могут производить высококачественную, конкурентоспособную продукцию», сообщает
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Доля российских инвестиций в Украину составила 11 процентов от общего объема на 1 июля 2017 года. Данные приведены без учета Крыма и Севастополя.
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