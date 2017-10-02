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Россия стала одним из крупнейших инвесторов Украины

03.10.2017 09:35 — Разное | Ежедневник  
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Россия стала одним из крупнейших инвесторов Украины

Доля российских инвестиций в Украину составила 11 процентов от общего объема на 1 июля 2017 года. Данные приведены без учета Крыма и Севастополя.

Как следует из информации Госкомстата Украины, на 1 июля 2017 года Россия вложила в Украину 4,43 млрд долларов. Для сравнения, по состоянию на 1 января того же года эта сумма составляла 4,31 млрд долларов.

По общему объему инвестиций Россия занимает третье место (11% от общего объема), уступая лишь Кипру и Нидерландам. Для примера: объем вложений Германии — 4,5%, Польши — 2,1%, Великобритании — 5,5%, Франции — 3,4%, США — 1,4%, Канады — 0,1%.

В документе Госкомстата Украины подчеркивается, что приведенные данные не учитывают Крым и Севастополь, которые называются «временно оккупированными территориями».

Госкомстат опубликовал и данные по инвестициям Украины в разные страны мира. Как выяснилось, 5,93 млрд долларов (93% от общего объема) ушло на Кипр, 147 млн долларов— в Россию и 73 млн долларов— в Латвию.

В мае 2017 года Всемирный банк (ВБ) одобрил решение о передаче Украине займа на 150 млн долларов. Директор ВБ по Беларуси, Молдавии и Украине Сату Кахконен заявлял, что украинские партнеры «обладают креативным и уникальным деловым потенциалом и могут производить высококачественную, конкурентоспособную продукцию», сообщает РБК.

В апреле 2017 года МВФ выделил Украине кредитный транш на 1 млрд долларов. Общий объем помощи составил 8,4 млрд долларов. «Украинская экономика показывает желанные признаки восстановления», — указывалось в сообщении Международного валютного фонда

 
 
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Доля российских инвестиций в Украину составила 11 процентов от общего объема на 1 июля 2017 года. Данные приведены без учета Крыма и Севастополя.

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