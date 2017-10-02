Нефть пойдет по-новому: Беларусь утвердила изменения в поставках энергоносителей из РФ

Белорусские депутаты договорились об условиях поставок топлива из России. Будут изменения. Например, наша страна больше не обязана поставлять тонну бензина на российский рынок.

Два новшества в поставках российской нефти

«Вы все прекрасно знаете как проходили переговоры белорусского и российского правительства с начала 2017 года по поставке нефти в Республику Беларусь. Так вот ратификация данного закона, который сегодня мы будем представлять в Палате представителей, позволит, первое – гарантировать объемы в количестве 24 млн т нефти поставки на белорусский рынок уже с 2017 года», — заявил журналистам перед представлением законопроекта зампред постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическим комплексе, транспорту и связи Палаты представителей Петр Соловьев.

По его словам, «ранее было предусмотрено 23 млн тонн поставки трубопроводным транспортом и 1 млн тонн – железнодорожным», но «бюджет республики выигрывает исключая поставку 1 млн тонн нефти в Республику Беларусь железнодорожным транспортомза счет того, что железной дорогой дороже».

Второе изменение — это исключение обязательств поставки белорусской стороной 1 млн т бензина на российский рынок. «Мы, другими словами, сейчас сможем продавать за пределы Евразийского союза, тем самым в бюджет республики будет отчисляться акцизы, которые мы будем за это получать», — пояснил депутат.

Кроме того, он добавил, что «это позволит загрузку осуществить полную уже начиная со второго полугодия 2017 года наших нефтеперерабатывающих заводов».

Сплошной выигрыш

Соловьев отметил, что в среднем за счет первого нововведения белорусский бюджет выиграет около 93 млн долларов в год, экономия за счет снижения затрат на транспортировку по сравнению с железнодорожным транспортом составит порядка 45 млн долларов (исходя из тех результатов, которые достигли в первом полугодии 2017 года), плюс еще 48 от доппереработки 1 млн трубопроводной нефти .

Председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Игорь Ляшенко в Овальном зале уточнил, что дополнительная переработка 1 млн трубопроводной нефти обеспечит поступление в бюджет страны 48 млн долларов в год от экспорта нефтепродуктов, а общий экономический эффект от двух нововведений составляет порядка 93 млн долларов.

Кроме того, по его словам, за два года реализация механизма перетаможки на 6 млн тонн нефти обеспечит во время ремонта нефтеперерабатывающих заводов их эффективную загрузку и принесет в бюджет до 280 млн долларов.

Исключение из обязательств по поставке бензина с учетом разницы в ценах на автомобильные бензины на российском и альтернативных рынках «сумма эффекта на момент подписания оценивалась в 150 млн долларов в год». Пока в условиях отсутствия этого обязательства белорусские НПЗ поставили в Россию 30 тысяч тонн.

«Документальное закрепление протоколом гарантированных объемов поставки нефти на долгосрочную перспективу обеспечит максимальный учет экономических интересов Республики Беларусь», — подчеркнул Лященко.

Кроме того, реализация протокола позволит выработать и реализовать дальнейшую стратегию развития нефтеперерабатывающей отрасли, осуществить стабильную загрузку наших НПЗ, ну и, «соответственно, обеспечить энергетическую безопасность государства».

Порты остаются балтийские

Владимир Путин 16 августа на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры заявил , что поставки российской нефти на белорусские НПЗ нужно привязать к транспортировке нефтепродуктов через РФ. Однако доставка белорусских нефтепродуктов через российские порты не имеет коммерческого смысла , считают эксперты.

По словам председателя Белнефтехима, сейчас идут переговоры по этому вопросу, и они конструктивные.

«Наши представители побывали во всех российских портах, находящихся в том регионе. Действительно, российская сторона снизила стоимость транспортировки т нефтепродуктов, она сегодня равна стоимости транспортировки до прибалтийских портов. Но все мы понимаем, что есть разница в километраже – порядка 200-250 км», — пояснил Лященко.

В результате белорусская сторона предложил а им снизить стоимость транспортировки для покрытия большего километража.

«Вторая часть вопроса касается стоимости перевалки. Стоимость перевалки в российских портах, понятно, это абсолютно новые, отстроенная инфраструктура несколько дороже. Ну, тоже предложили российской стороне. Они сейчас над этим работают», — добавил глава госконцерна.

Модернизация белорусских заводов закончится через два года

«По графику проекты, которые позволят существенно увеличить глубину переработки и выход светлых нефтепродуктов должны завершиться в 2019 году на обоих НПЗ»,- пояснил председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

По его словам, идея повышения глубины переработки светлых нефтепродуктов – так называемый налоговый маневр – «практически в одностороннем порядке принадлежало Российской Федерации», а вот технологии — Соединенным Штатам Америки и другим странам.

«Затраты очень высоки, на любом из НПЗ этот проект чисто начинает стоимостью от 1,5 млрд долларов. Соответственно мы сейчас держимся за то, что в рамках того объема, который мы традиционно перерабатывали – 24 млн тонн, мы могли переработать с улучшенной глубиной, с улучшенным выходом светлых нефтепродуктов», — подчеркнул Лященко.

По его подсчетам, если увеличить объемы с 24 до 30 млн т переработки нефти, нужно будет уже от 3 до 5 млрд долларов в сумме на два НПЗ.

«Поэтому более рационально в эпоху, когда мы с вами повсеместно видим, что уже в 2030 году все автозаводы объявили, что прекратят выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания – ну, мы вместе с вами понимаем, что надо пока доделывать в рамках того, что несет минимальные затраты, но дает максимальный экономический эффект», — считает глава Белнефтехима.

Он считает, что ближайшие 4-5 лет рынки останутся традиционными, в последующем в Европе электрификация автомобилей будет усиливаться, «вектор будет смещаться в страны, скажу так дипломатично, которые останутся традиционными потребителями топлива», в том числе страны Африки.

При этом, белорусские НПЗ не убыточны.

«Пока мы справляемся с задачей на 9 месяцев мы уже практически на 1 млрд USD (без 40 млн USD) перечислили в бюджет и при этом два завода имеют положительный финансовый результат», — заключил Игорь Ляшенко.