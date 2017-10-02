Российский снайпер Андрей Рябинский из винтовки СВЛК-14С поразил мишень с расстояния 4210 метра. Прежде, чем попасть в мишень, пуля летела 13 секунд, пишет «Советский спорт».



Фото: sovsport.ru

В стрельбе Рябинскому помогали корректировщики Юрий Синичкин, Евгений Титов и Владимир Гребенюк. Сам снайпер отметил, что не справился бы без этих людей.

«Работа командная, требует высочайшего уровня компетентности от каждого. И все продемонстрировали именно такой уровень! До этого наша команда подбиралась к 4170, потом к 4200. И вот 4210 окончательная дистанция! В мире единицы стрелков, которые могли бы подобраться к таким результатам хотя бы близко. 8 лет я готовился к этому выстрелу».

Стоимость СВЛК-14С «Сумрак» в зависимости от комплектации составляет от 360 тысяч до 2 млн российских рублей (5,7−31 тысяча долларов). Для стрельбы используются мощные патроны .408 Cheytac или .40 Lobaev Improved.

Кстати, один из предыдущих рекордов принадлежал техасцам из компании Hill Country Rifle, которая занимается производством и доработкой винтовок. Они попали в цель с расстояния 3475 метров (3800 ярдов). Тогда снайпер Джим Спинелла, который стрелял из доработанной винтовки Long Range Extreme 375 Cheytac.