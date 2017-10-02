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Болельщики подозревают футболиста "Славии" в ставке на победу "Ислочи" против своей команды

03.10.2017 10:08 — Разное | Tut.by  
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Болельщики «Славии» в официальной группе клуба «ВКонтакте» выразили подозрения, что полузащитник Биран Ндой играет на ставках.


Биран Ндой. Фото: fcslavia.by

В комментариях к голосованию за лучшего игрока месяца пользователи отметили, что сенегалец делал ставки на матчи «Славии» с «Крумкачамi» (на свою команду) и «Ислочью» (на соперника). Отметим, что именно Ндой заработал пенальти в поединке с «Ислочью» в 24-м туре чемпионата страны.





А вот реакция ведущего онлайн-трансляции матча «Ислочь» — «Славия» на момент, в котором Ндой не забил из хорошей позиции в пустые ворота: «Ндой отчего-то решил не забивать, когда перед ним были лишь пустые ворота и рядом никого. Видимо, очень чуток он к бедам „Ислочи“ и неравнодушен к ее судьбе».

 
 
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Болельщики "Славии" в официальной группе клуба "ВКонтакте" выразили подозрения, что полузащитник Биран Ндой играет на ставках.

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