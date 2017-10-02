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Идеален для дачи. Nissan представил электровэн с самым большим пробегом на одной зарядке

03.10.2017 10:04 — Разное | Tut.by  
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Так преподносят сами разработчики новую версию электровэна e-NV200, получившего батарею емкостью 40 кВт·ч.


Премьера новой модификации e-NV200 состоялась на мероприятии Nissan Futures 3.0 в норвежском Осло. Новая батарея увеличивает пробег на одной зарядке на 100 км по сравнению с оригинальным e-NV200, дебютировавшем в 2013 году — официально речь идет о 280 км по методике NEDC. От домашней сети подзарядить батарею можно за 21,5 часа, от терминала быстрой подзарядки пополнить до 80% емкости можно за 40 минут.


Новый блок, состоящий из 192 элементов, не стал тяжелее и габаритнее и, как уверяют в Nissan, не отнял пространство, предназначенное для перевозки грузов (максимум 4,2 кубометра). Не изменилась и грузоподъемность (694 кг) 4,56-метрового вэна. Оснащается e-NV200 109-сильным асинхронным электромотором, развивающим 254 Нм крутящего момента.


В Европе прием заказов на более «дальнобойный» вариант e-NV200 начнется в конце текущего года. Стоимость в компании пока не озвучили.

 
 
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Электрический вэн Nissan e-NV200 получил батарею увеличенной емкости, которая позволяет на одном заряде проехать до 280 км.

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