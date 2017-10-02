В Беларуси от мошенника в Skype пострадали более 40 человек





В Минске завершено расследование по факту использования учетных записей пользователей Skype в мошеннических целях.

Установлено, что уроженец Светлогорска, 1994 года рождения, преступные действия совершал с февраля 2016 года по февраль 2017-го с иностранным гражданином, находящимся за пределами Беларуси.

Он приобрел на специализированных форумах в интернете сведения более чем о 17 тыс. учетных записях пользователей Skype и паролях доступа к ним. Для отбора "перспективных", по мнению мошенников, учетных записей они осуществили несанкционированный доступ к компьютерной информации пользователей этих учетных записей для последующего изучения их содержимого.

В дальнейшем обвиняемые заблокировали законным правообладателям доступ к их аккаунтам. Выступив от имени владельцев учетных записей, они отправили имевшимся контактам текстовые сообщения с просьбой одолжить денежные средства и перевести их на указанные открытые в различных банковских учреждениях карт-счета и электронные кошельки и счета ряда электронных платежных систем.

В ходе расследования установлено более 40 граждан Беларуси и иных стран, пострадавших от мошеннических действий. Действия 23-летнего мужчины квалифицированы следствием по ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации), ч.1 ст.14, ч.1 ст.351 (покушение на умышленное блокирование компьютерной информации), ч.1 ст.14, ч.2 ст.209 (покушение на мошенничество) УК Беларуси.

Он заключен под стражу. Уголовное дело по обвинению гражданина Беларуси передано прокурору для направления в суд. Материалы в отношении иностранного гражданина выделены в отдельное производство для проведения дальнейших следственных действий и иных мероприятий, направленных на установление его местонахождения, сообщает БЕЛТА .

Следственный комитет в очередной раз напоминает: если вам приходит сообщение от "друга" в социальных сетях с просьбой одолжить денежные средства, удостоверьтесь, действительно ли пишет этот человек, связавшись с ним иным способом.

