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Фильм "Крым", который со скандалом не вышел в минский прокат, получил рекордно низкий рейтинг
На днях в Москве состоялась премьера фильма «Крым». Накануне показа главный редактор сайта «Кинопоиск» Елизавета Сурганова
Напомним, что в связи с показом трейлера российского фильма «Крым» режиссера Алексея Пиманова в минских кинотеатрах посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту. После этого
«
По сюжету «Крым» — «история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года». Фильм расскажет о паре, которую судьба свела в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. И на протяжении крымских событий влюбленным предстоит бороться за свою жизнь и чувство.
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На днях в России прошла премьера картины "Крым"
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