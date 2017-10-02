ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фильм "Крым", который со скандалом не вышел в минский прокат, получил рекордно низкий рейтинг

03.10.2017 10:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На днях в Москве состоялась премьера фильма «Крым». Накануне показа главный редактор сайта «Кинопоиск» Елизавета Сурганова сообщила, что фильму Пиманова искусственно взвинтили рейтинг. Спустя пару дней проката картина показала результат в 2,4 балла из 10, что стало самой низкой оценкой среди российских фильмов в 2017-м году.

Напомним, что в связи с показом трейлера российского фильма «Крым» режиссера Алексея Пиманова в минских кинотеатрах посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту. После этого информация о выходе картины в минский прокат пропала из осенних релизов.

«Крым» — российская драма, основанная на реальных событиях. Этот проект был реализован при поддержке российского «Фонда Кино» — правительственного фонда, который призван поддерживать отечественное кино, в том числе и финансово. Режиссером выступил Алексей Пиманов — ведущий программы «Человек и закон», политический и общественный деятель, преимущественно сериальный режиссер и продюсер.

По сюжету «Крым» — «история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года». Фильм расскажет о паре, которую судьба свела в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. И на протяжении крымских событий влюбленным предстоит бороться за свою жизнь и чувство.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Армянские разработчики показали электромобиль, оснащенный автопилотом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика