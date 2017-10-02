На днях в Москве состоялась премьера фильма «Крым». Накануне показа главный редактор сайта «Кинопоиск» Елизавета Сурганова сообщила , что фильму Пиманова искусственно взвинтили рейтинг. Спустя пару дней проката картина показала результат в 2,4 балла из 10, что стало самой низкой оценкой среди российских фильмов в 2017-м году.

Напомним, что в связи с показом трейлера российского фильма «Крым» режиссера Алексея Пиманова в минских кинотеатрах посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту. После этого информация о выходе картины в минский прокат пропала из осенних релизов.

« Крым » — российская драма, основанная на реальных событиях. Этот проект был реализован при поддержке российского «Фонда Кино» — правительственного фонда, который призван поддерживать отечественное кино, в том числе и финансово. Режиссером выступил Алексей Пиманов — ведущий программы «Человек и закон», политический и общественный деятель, преимущественно сериальный режиссер и продюсер.

По сюжету «Крым» — «история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года». Фильм расскажет о паре, которую судьба свела в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. И на протяжении крымских событий влюбленным предстоит бороться за свою жизнь и чувство.