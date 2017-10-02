Армянские разработчики показали электромобиль, оснащенный автопилотом

Вслед за белорусским электромобилем на основе Geely эстафету свой экспериментальный образец электрокара на проходящей в эти дни выставке DigiTec в Ереване представили разработчики из Армении.





У нового проекта, за которым стоит армянский инженер и предприниматель Давид Геворкян, пока нет даже имени, а обнародованные местными СМИ некоторые данные, мягко говоря, не впечатляют. Максимальная скорость машинки составляет 90 км/ч, а дальность хода на одной зарядке — 40−50 км, хотя разработчики намерены увеличить дальнобойность до 200 км. Характеристики электродвигателя и батареи (к слову, они импортные, в Армении произведены зарядное устройство и тормозная система электрокара) не приводятся.





Куда интереснее тут другое — будущий армянский электрокар, если он все-таки пойдет в серию, планируется оснащать автопилотом. Выставочный образец якобы оснащен видеокамерой, радаром и датчиками — причем разработкой системы автопилота для армянского электрокара занималась американская компания National Instruments, сообщает ресурс Itel.am . Впрочем, пока система проходит тестирование в лабораторных условиях. Но и это еще не все: стоимость серийной версии электрического «беспилотника» создатели намерены удержать на отметке 6−8 тысяч долларов.

Когда армянская «электричка» появится в продаже? В настоящее время Геворкян и его команда заняты поиском инвесторов для реализации проекта — не исключено, что уже в следующем году электромобиль из Армении пройдет первые дорожные испытания.