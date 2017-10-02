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Армянские разработчики показали электромобиль, оснащенный автопилотом
Вслед за
У нового проекта, за которым стоит армянский инженер и предприниматель Давид Геворкян, пока нет даже имени, а обнародованные местными СМИ некоторые данные, мягко говоря, не впечатляют. Максимальная скорость машинки составляет 90 км/ч, а дальность хода на одной зарядке — 40−50 км, хотя разработчики намерены увеличить дальнобойность до 200 км. Характеристики электродвигателя и батареи (к слову, они импортные, в Армении произведены зарядное устройство и тормозная система электрокара) не приводятся.
Куда интереснее тут другое — будущий армянский электрокар, если он все-таки пойдет в серию, планируется оснащать автопилотом. Выставочный образец якобы оснащен видеокамерой, радаром и датчиками — причем разработкой системы автопилота для армянского электрокара занималась американская компания National Instruments, сообщает ресурс
Когда армянская «электричка» появится в продаже? В настоящее время Геворкян и его команда заняты поиском инвесторов для реализации проекта — не исключено, что уже в следующем году электромобиль из Армении пройдет первые дорожные испытания.
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Армянский бизнесмен показала свой проект электрического автомобиля. Главной его особенностью является наличие автопилота. Пока электрокар даже не имеет...
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