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Армянские разработчики показали электромобиль, оснащенный автопилотом

03.10.2017 10:35 — Разное | Tut.by  
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Вслед за белорусским электромобилем на основе Geely эстафету свой экспериментальный образец электрокара на проходящей в эти дни выставке DigiTec в Ереване представили разработчики из Армении.


У нового проекта, за которым стоит армянский инженер и предприниматель Давид Геворкян, пока нет даже имени, а обнародованные местными СМИ некоторые данные, мягко говоря, не впечатляют. Максимальная скорость машинки составляет 90 км/ч, а дальность хода на одной зарядке — 40−50 км, хотя разработчики намерены увеличить дальнобойность до 200 км. Характеристики электродвигателя и батареи (к слову, они импортные, в Армении произведены зарядное устройство и тормозная система электрокара) не приводятся.


Куда интереснее тут другое — будущий армянский электрокар, если он все-таки пойдет в серию, планируется оснащать автопилотом. Выставочный образец якобы оснащен видеокамерой, радаром и датчиками — причем разработкой системы автопилота для армянского электрокара занималась американская компания National Instruments, сообщает ресурс Itel.am. Впрочем, пока система проходит тестирование в лабораторных условиях. Но и это еще не все: стоимость серийной версии электрического «беспилотника» создатели намерены удержать на отметке 6−8 тысяч долларов.

Когда армянская «электричка» появится в продаже? В настоящее время Геворкян и его команда заняты поиском инвесторов для реализации проекта — не исключено, что уже в следующем году электромобиль из Армении пройдет первые дорожные испытания.

 
 
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Армянский бизнесмен показала свой проект электрического автомобиля. Главной его особенностью является наличие автопилота. Пока электрокар даже не имеет...

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