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Sony представила новый шлем виртуальной реальности PlayStation VR

03.10.2017 10:32 — Разное | Tut.by  
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Компания Sony анонсировала обновленную версию шлема виртуальной реальности PlayStation VR. Модель с номером CUH-ZVR2 принесет небольшие, но важные изменения. Об этом сообщает ferra.ru.


Шлем PlayStation VR получит обновленный дизайн с более удобной системой подключения кабелей. В частности, провод для стереонаушников больше не свисает, а кабель подключения к приставке стал тоньше. Кроме того, обновленный процессорный модуль поддерживает HDR.

PlayStation VR CUH-ZVR2 поступит в продажу в Японии 14 октября. Комплект с камерой PlayStation (без нее VR-шлем не работает) обойдется в 400 долларов. В других регионах сроки выхода объявят позднее. Цены Sony пообещала сохранить на прежнем уровне.

Смотрите, сколько у нас стоят другие шлемы виртуальной реальности.

 
 
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Комплект с камерой PlayStation обойдется в 400 долларов

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