Sony представила новый шлем виртуальной реальности PlayStation VR

Компания Sony анонсировала обновленную версию шлема виртуальной реальности PlayStation VR. Модель с номером CUH-ZVR2 принесет небольшие, но важные изменения. Об этом сообщает ferra.ru.





Шлем PlayStation VR получит обновленный дизайн с более удобной системой подключения кабелей. В частности, провод для стереонаушников больше не свисает, а кабель подключения к приставке стал тоньше. Кроме того, обновленный процессорный модуль поддерживает HDR.

PlayStation VR CUH-ZVR2 поступит в продажу в Японии 14 октября. Комплект с камерой PlayStation (без нее VR-шлем не работает) обойдется в 400 долларов. В других регионах сроки выхода объявят позднее. Цены Sony пообещала сохранить на прежнем уровне.

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