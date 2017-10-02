AUTO.TUT.BY провел дежурство с экипажем ГАИ на самой загруженной трассе Гродненской области М6 и узнал, какие нарушения самые частые на трассе, что делают сотрудники службы, когда случаются погони и где в Гродно самые аварийные участки.





Собираясь на дежурство с ГАИ, мы, конечно, представляли те самые лихие погони, которые фигурируют в сводках. Представлялось, что «полетим» за мотоциклистом или на крайний случай нам встретится пьяный тракторист, и догонять его придется по полям и пыльным сельским дорогам. Но дежурство с нашим экипажем оказалось спокойнее.

Перед выездом — у нарядов «развод», построение. Одна смена сдает свои материалы, заступающая получает задачи на смену. Мы терпеливо ждем в фойе «наших» сотрудников, с которым и предстоит провести дежурство. Наконец, после инструктажа, нас определяют к майорам милиции Сергею Шундрику и Иван Осиповичу. Мужчины — заместители командиров взводов.

— Разных взводов, — уточняет Сергей и добавляет, — ну, что поехали?

Сначала выезжаем на трассу М6. Это самая загруженная дорога в области. В зоне ответственности экипажа — весь Гродненский район на ее протяжении. По дороге Сергей вспоминает случаи из практики.

«С мотоциклистами спецсредства надо использовать осторожно»

— Вот, например, мотоциклисты. Спецсредства надо использовать осторожно. Уж больно они уязвимы — сильно загонять тоже нельзя — человек может травмироваться. Вот и едешь за ними. Часто они на песке сами тормозят. Был на моей памяти случай, когда догнали молодого лихача на мотоцикле, выписали штраф, а через какое-то время он разбился на скорости насмерть.

Останавливаемся недалеко от Скиделя. С одной стороны — кукурузное поле, с другой — трасса. Дорогу ремонтируют и четырехполоска временно стала двухполоской. В этом месте водители скорость часто не снижают. Место аварийное.

— Ну, а какой смысл вам здесь стоять? Водители же будут друг другу мигать фарами, предупреждая о вашем присутствии на дороге?

— Пусть мигают. Скорость будет все равно снижаться, значит нарушений будет меньше, а это — главное в нашей работе.

— А как же бытующий стереотип, что вам надо как можно больше «набить» штрафов?

— Это, конечно, неправда. Смена на смену не приходится. И в какой-то день нарушителей на одного сотрудника может быть и 5, а в какой-то — 10.

Пока мимо проносятся грузовики, Сергей останавливает микроавтобус на транзитных номерах. Вообще машины на транзитах привлекают внимание сотрудников ГАИ.





В данном случае не оказалось страховки. Пришлось платить штраф. За дежурство тех, кто на транзитах забыл оформить или просто забыл страховку было несколько человек.

Водителя из Бреста остановили ближе к концу смены.

На улице темно, а мы стоим на стоянке около поселка Береговой. Мужчина пытается объяснить, что нужный документ решил не оформлять — ехать недалеко.

— Думал проскочить, — откровенно рассказывает мужчин. Он сокрушается, что «попался», вздыхает и нервно ходит около автомобиля.

— Ну, ни пуха, ни пера, — говорит он и ныряет в гаишную машину.

Пока патрулируем трассу, спрашиваем у нашего экипажа о пьяных на дороге.

— Конечно, таких водителей стало меньше. Особенно после того, как ввели высокие штрафы и конфискацию машин у «повторников». Но попадаются и те, кто все-таки садится за руль в нетрезвом состоянии. Чаще всего такое случается, когда люди хотят доехать до магазина или переставляют машину во дворе, или вот недавно был случай с трактористом, который вывозил мусор с участка. Сам хозяин трактора за руль не сел, попросил друга. Оба были выпивши.





По словам Сергея, раньше с водителями сельхозтехнике было сложнее — случаев, когда водители тракторов было пьяными за рулем, было больше. Можно было едва ли не на любом поле задержать, а сейчас, когда стало все строже, как-то проблема сама собой решилась. Есть, конечно, исключения.

Большинство дежурства — рутинные

Сегодняшнее дежурство на трассе — одно из многих рутинных в работе гродненских сотрудников ГАИ. Через какое-то время Сергей останавливает очередную машину. В автомобиле — двое взрослых и трое детей, у одного из которых нет автокресла. Водитель пытается объяснять, что три удерживающих устройства для детей в данную машину не влазят. Сергей понимает, но безопасность превыше всего. Водителю придется заплатить штраф и как-то решить проблему с автокреслами в своем автомобиле.

Вообще, одно из самых частых нарушений на трассе — превышение скорости. Сергей показывает фотографию на радаре, где зафиксирована скорость иномарки, которая попыталась на днях «улететь» от сотрудников ГАИ — 130 километров в час.

— Нам пришлось рвануть за ним. Догнали.

— О чем водители думают, когда начинают так играть в догонялки, не спрашиваете?

— Спрашиваем иногда. Самый частый ответ — думал, смогу убежать.

Через два часа дежурства перемещаемся на объездную дорогу, которая ведет к границе с Польшей. Иван рассказывает, что здесь водители фур часто нарушают скоростной режим. Как в подтверждении его слов, на горизонте появляется большегруз, который едет явно быстрее положенного. Водитель-россиянин долго пытается объяснить, что ехал он правильно. Снимок на измерителе скорости говорит обратное. Нарушитель не сдается, правда, потом признает свою вину и интересуется суммой штрафа. Долго переводит ее в российские рубли.





«То косулю собьют, то лося, то кабана»

— Особенность этой дороги в том, что водители большегрузов любят с горочки ехать на достаточно большой скорости, а магистраль проходит через лес, откуда выбегают животные. Здесь нередко случаются аварии — то косулю собьют, то лося, то кабана. При том — это не единичные случаи.

Больше за дежурство на этом месте нарушителей скоростного режима не было — видно, оштрафованный водитель фуры передал коллегам о работе ГАИ на трассе. Трафик здесь большой — фуры постоянно проносятся мимо.











Сергей привычным жестом жезлом останавливает трактор, который несколько выбивается из ряда фур. После проверки документов, а у водителя все в порядке, сельскохозяйственная техника может ехать дальше.

— Не обижает, когда вас называют «продавцами полосатых палочек»?

— Как-то нет. Особо не обращаешь на все это внимание. Понимаете, это наша работа. Очень часто тяжелая. Летом — жарко, зимой холодно. При общении с водителями надо быть настоящими психологами. Бывает так, что люди ведут себя агрессивно. Раньше, до появления регистраторов, были такие случаи, что грозили — напишу заявление, что я тебе взятку дал. Здесь нужна выдержка и спокойствие. Кого-то успокоить, с кем-то поговорить, кому-то просто напомнить правила дорожного движения.

Постояв еще немного на дороге, мы снова возвращаемся на трассу. Уже темнеет, и мы останавливаемся на стоянке около магазина при въезде в поселок Береговой. Включаем проблесковые маячки.

— Самые аварийные в городе — это улицы Поповича, Индурское шоссе, Горького и проспект Космонавтов. На них в этом году — больше чем на остальных ДТП с тяжелыми последствиями, — говорит Сергей.

Около Берегового тоже часто случаются аварии, поэтому сотрудники ГАИ останавливаются рядом именно с такими местами.





Пока Иван выписывает штраф очередному водителю, у которого нет нужных документов, Сергей рассказывает о случаях, которые больше всего запомнились.

— Это, конечно, ДТП с участием детей. Последнее, что сильно запомнилось — это наезд на девочку около школы в Озерах. Сначала ребенок был в реанимации, через какое-то время пострадавшая умерла в больнице . При оформлении таких случаев и после них всегда сильно переживаешь, — говорит Сергей и добавляет, что часто водители прибавляют проблем и себе, и сотрудникам ГАИ, когда уезжают с места аварий или переставляют машины.













Дежурство медленно подходит к своему завершению. На прощание спрашиваем, есть ли какие-то особенные приметы у сотрудников ГАИ. Милиционеры пожимают плечами. Потом Сергей вспоминает, что у одного из его напарников была примета, которая обязательно сбывалась.

— Если он был за рулем и черная кошка или перебегала дорогу, или где-то мимо проходила, то он говорил, что обязательно попадется пьяный водитель. Так всегда и случалось.