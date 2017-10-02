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Видеофакт: Rolls-Royse на полкорпуса провалился в дорожную яму в Китае

03.10.2017 10:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел два дня назад в северо-восточной части Китая, в городе Харбин. Rolls Royce Phantom начал движение на одном из городских перекрестков, и через несколько метров провалился под асфальт.

На кадрах видно, как место происшествия огородили дорожники и полицейские. Автомобиль внешне не получил сильных повреждений, водитель седана не пострадал.

В подписи к видеоролику говорится, что такая машина стоит в Китае примерно 750 тысяч долларов. Пока неизвестно, кто возместит владельцу машины причиненный ущерб.

 
 
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Один из самых роскошных серийных автомобилей стал участником необычного инцидента в Китае. Смотрите на видео, как представительский седан провалился в яму.

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