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Белорусская группа ЛСП появилась на шоу "Вечерний Ургант"

03.10.2017 10:47 — Разное | Tut.by  
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Очередной выпуск программы «Вечерний Ургант» состоялся 2 октября. В студию «Первого канала» приехала белорусская группа «ЛСП». Музыканты спели и заодно анонсировал весенний концерт в Москве на внушительной площадке Stadium Live.


На выходных зрители гадали, какую песню исполнит ЛСП. Чаще всего в комментариях упоминались акустические версии «Монетки» и «Белого танца», но нет — в эфире прозвучал трек альбома «Tragic City» — «Лабиринт отражений».

В апреле ЛСП даст концерты на крупнейших столичных площадках (А2 в Петербурге и Stadium Live в Москве).

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на концерт Стинга в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 8 октября, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится с 29 сентября по 6 октября.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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Музыканты спели и заодно анонсировал весенний концерт в Москве на внушительной площадке Stadium Live.

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