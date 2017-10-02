Очередной выпуск программы «Вечерний Ургант» состоялся 2 октября. В студию «Первого канала» приехала белорусская группа «ЛСП». Музыканты спели и заодно анонсировал весенний концерт в Москве на внушительной площадке Stadium Live.





На выходных зрители гадали, какую песню исполнит ЛСП. Чаще всего в комментариях упоминались акустические версии «Монетки» и «Белого танца», но нет — в эфире прозвучал трек альбома «Tragic City» — «Лабиринт отражений».

В апреле ЛСП даст концерты на крупнейших столичных площадках (А2 в Петербурге и Stadium Live в Москве).

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