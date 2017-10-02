Академик РАН: Земля входит в холодный 35-летний цикл





По мнению академика РАН, Владимира Мельникова, активность солнца значительно снизилась, что приведет к очень холодным зимам.

Снижение солнечной активности является одной из причин возвращения в регионы России холодных зим середины XX века.

"Мы несколько лет назад ждали начало цикла похолодания, и он начался, несмотря на действие антропогенеза и огромные выбросы. Плюс активность Солнца, то есть, несмотря на то, что вспышек было много, наблюдается снижение его активности. В целом Солнце внесет свой вклад в похолодание", - сказал Владимир Мельников.

По словам ученого, подобный холодный цикл наблюдался в середине прошлого века и сейчас он возвращается. Владимир Мельников отметил, что наблюдения он строит на изменениях вечной мерзлоты, поскольку происходящее в мерзлоте сходно с процессами в атмосфере, сообщает БЕЛТА .

Академик уточнил, что сейчас Земля переживает переходный период от одного состояния к другому. Он добавил, что Земля входит в холодный 35-летний цикл. В эти переходные периоды, по словам ученого, вполне возможны резкие изменения.

В свою очередь доктор биологических наук, специалист Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Рашит Хантемиров считает, что на данный момент о глобальном похолодании говорить не приходится.

"Растительность и животные пока не показывают никаких изменений. Признаки (похолодания) могут быть в том, что сейчас низкая солнечная активность, много лет идут крупномасштабные изменения (например, орбитальных параметров Земли), которые уже много тысяч лет ведут к тому, что может быть похолодание. Но сейчас основной фактор - большой объем углекислого газа в атмосфере, который перебивает влияние всех естественных факторов", - сказал ученый.

Он отметил, что естественные факторы могут только снизить скорость повышения температуры, но никак не сломать тенденцию. По прогнозам Рашита Хантемирова, грядущая зима может быть холодной, однако вряд ли она побьет многолетние рекорды.

