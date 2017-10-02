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В Минска включают отопление

03.10.2017 11:06 — Разное | БДГ  
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Отопительный сезон в Минске начинается сегодня, 3 октября.

В этот день начинают включать отопление в детских садах, школах и социально значимых объектах.

Решение принято в Мингорисполкоме и основано на погодных показателях.

В первую группу потребителей входят также медучреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки.

Объекты жилищного фонда, общежитий, вузов, гостиниц относятся ко второй группе потребителей. Отопление в этих зданиях будет включено при температуре воздуха +8 в течение 5 суток.

К последней группе потребителей отнесены общественные, административные здания, промышленные предприятия и другие объекты, пишет сайт Минск-Новости со ссылкой на Мингорисполком.

 
Теги: Минск
 
 
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Отопительный сезон в Минске начинается сегодня, 3 октября. В этот день начинают включать отопление в детских садах, школах и социально значимых объектах.

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