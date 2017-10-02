|
В Минска включают отопление
Отопительный сезон в Минске начинается сегодня, 3 октября.
В этот день начинают включать отопление в детских садах, школах и социально значимых объектах.
Решение принято в Мингорисполкоме и основано на погодных показателях.
В первую группу потребителей входят также медучреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки.
Объекты жилищного фонда, общежитий, вузов, гостиниц относятся ко второй группе потребителей. Отопление в этих зданиях будет включено при температуре воздуха +8 в течение 5 суток.
К последней группе потребителей отнесены общественные, административные здания, промышленные предприятия и другие объекты, пишет сайт
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отопительный сезон в Минске начинается сегодня, 3 октября. В этот день начинают включать отопление в детских садах, школах и социально значимых объектах.
|
Архив (Разное)
Комментарии