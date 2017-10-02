В Минска включают отопление

Отопительный сезон в Минске начинается сегодня, 3 октября.

В этот день начинают включать отопление в детских садах, школах и социально значимых объектах.

Решение принято в Мингорисполкоме и основано на погодных показателях.

В первую группу потребителей входят также медучреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки.

Объекты жилищного фонда, общежитий, вузов, гостиниц относятся ко второй группе потребителей. Отопление в этих зданиях будет включено при температуре воздуха +8 в течение 5 суток.