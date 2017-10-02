Лукашенко: Решение квартирного вопроса - один из основных индикаторов развития общества

Помощь гражданам в улучшении жилищных условий всегда будет в числе приоритетов социальной политики белорусского государства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по проекту новой редакции Жилищного кодекса и вопросам совершенствования законодательства по сокращению пустующих и ветхих домов.

«Мы должны создать все условия и механизмы, чтобы помочь людям, нуждающимся, прежде всего, в улучшении жилищных условий. Это направление — важнейшая составляющая социальной политики Беларуси. Думаю, она останется навсегда», — заявил глава государства.

Президент отметил, что вынесенная на совещание тема актуальна тем, что затрагивает интересы практически всех жителей страны, в том числе тех, кто имеет жилье. «Решение квартирного вопроса — один из основных индикаторов развития общества. Жилье — не просто стены и крыша над головой. Это место, где человек, придя с работы, может отдохнуть, побыть с семьей в уютной и комфортной обстановке. Самое главное — воспитание детей», — подчеркнул руководитель государства.

Перед участниками совещания он поставил ряд вопросов насчет того, насколько необходимы и назрели предлагаемые изменения. «Первый вопрос — зачем, надо ли, настало ли время, что мешает работе старым нормативным правовым актам, которые регулируют эти отношения? Нужно ли нам сегодня вторгаться в Жилищный кодекс и излагать его в новой редакции? Это главный вопрос, на который надо ответить», — сказал Александр Лукашенко.

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