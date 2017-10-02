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На трассе М1 под Минском у фуры отказали тормоза, она влетела в котлован и сгорела

03.10.2017 11:11 — Разное | Tut.by  
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Днем 2 октября на трассе М1 в Смолевичском районе фура съехала в котлован и загорелась. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

Видео: Максим Черны

По информации инспекторов, 62-летний водитель фуры Renault Magnum ехал по трассе Брест — Минск — граница РФ. На 377-м километре дороги при возникновении технической неисправности тормозной системы он не справился с управлением, выехал на полосу движения, где производились ремонтные работы, после чего съехал в котлован. В результате происшествия транспортное средство загорелось.

Водителю из транспортного средства помогли выбраться очевидцы. Он получил травмы в виде ушиба грудной клетки и закрытого перелома 9−10 ребер, не госпитализировался.

Фуру потушили прибывшие спасатели. В результате пожара автомобиль сгорел полностью.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В результате происшествия водитель получил травмы различной степени тяжести.

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