Беларусь и Эстония увеличат объемы перевозок грузов





Железные дороги Беларуси и Эстонии готовы увеличить объем перевозки внешнеторговых грузов.

Руководители Белорусской железной дороги и Эстонской железной дороги на переговорах в Минске обсудили объемы перевозок грузов в сообщении Беларусь-Эстония и перспективы их роста.

По итогам работы за 8 месяцев 2017 года объем перевезенных грузов превысил 800 тыс. т, что в 2,8 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает БЕЛТА .

"Принято решение продолжить работу по сохранению и наращиванию объемов перевозок внешнеторговых грузов в сообщении Беларусь-Эстония, в том числе контейнерным поездом ZUBR", - отметили в пресс-центре.

Стороны также рассмотрели вопросы развития производственной кооперации между предприятиями БЖД и Эстонской железной дороги, в том числе в сферах модернизации систем диспетчерской централизации, технического содержания и ремонта пути, подвижного состава, поставок продукции железнодорожного назначения.

Во время встречи было подписано соглашение между ГО "Белорусская железная дорога" и АО "Эстонская железная дорога" об информационном обмене данными при перевозках грузов в международном железнодорожном грузовом сообщении.

В пресс-центре добавили, что Белорусская железная дорога примет участие в мероприятиях Белорусской транспортной недели: пленарном заседании и конференциях.

Начальник БЖД Владимир Морозов проведет рабочие встречи с генеральным директором АО "Литовские железные дороги" Мантасом Бартушкой, президентом АО "НК КТЖ" Канатом Алпысбаевым, президентом ГАО "Латвийская железная дорога" Эдвинсом Берзиньшем, генеральным директором ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" Сергеем Валько, президентом АО "ОТЛК" Алексеем Громом, а также руководством Группы АО "Польские государственные железные дороги".