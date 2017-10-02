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Макей: Воинственная риторика ряда государств обостряется

03.10.2017 11:05 — Разное | Ежедневник  
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Макей: Воинственная риторика ряда государств обостряется

Как сообщил министр иностранных дел Владимир Макей, Беларусь постепенно усиливает свои позиции надежной диалоговой площадки для обсуждения вопросов региональной безопасности.

"Ряд последовательных и конструктивных шагов Беларуси, а также инициатив, в том числе озвученных в последнее время, способствовали укреплению позиции Минска как надежной диалоговой и переговорной площадки для обсуждения вопросов региональной безопасности", - подчеркнул глава белорусского МИД.

Он отметил, что в современных условиях все сильнее становится воинственная риторика ряда государств, которые перестали обращаться внимание на другие страны. "Это путь в никуда, в тупик", - убежден министр.

Владимир Макей обратил внимание на предложение белорусской стороны реанимировать переговоры в рамках Хельсинкского процесса. "В условиях глобальных угроз и вызовов только за столом переговоров, вместе нужно обсуждать возникающие вопросы и проблемы, руководствуясь при этом принципами мира и безопасности", - подчеркнул он, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, министр напомнил о предложении Беларуси об "интеграции интеграций" - сотрудничестве между различными интеграционными объединениями. Владимир Макей считает очень важными тесные контакты между европейскими и евразийскими структурами, особенно в современных условиях глобальных вызовов.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщил министр иностранных дел Владимир Макей, Беларусь постепенно усиливает свои позиции надежной диалоговой площадки для обсуждения вопросов...

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