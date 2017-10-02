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Жертвами мошенников в Skype стали 40 человек из разных стран

03.10.2017 11:31 — Разное | БДГ  
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Мошенники с помощью добытой информации выманивали деньги у пользователей Skype и переводили их на свои карт-счета.

Следственный комитет сообщает об окончании расследования по делу мошенников, которые незаконным путем получили сведения более чем о 17 000 учетных записях пользователей Skype и паролях доступа к ним.

Группа была сформирована жителем Светлогорска 1994 года рождения. Начиная с февраля 2016 года он в течение года по предварительному сговору с иностранным гражданином приобрел на специализированнойм сайте персональные данные пользователей Skype и выманивал у них деньги.

Мошенники блокировали законным правообладателям доступ к их аккаунтам и отправляли сообщения с просьбой одолжить деньги и перевести их их на указанные карт-счета и электронные кошельки.

23-летний мужчина привлечен за несанкционированный доступ к компьютерной информации, покушение на умышленное блокирование компьютерной информации и покушение на мошенничество Уголовного кодекса Республики Беларусь по соответствующим статьям.

В настоящее время мошенник заключен под стражу, а уголовное дело передано в суд.

Об иностранном гражданине, фигурирующем в данном деле, ничего не сообщается.

 
 
Ссылка на источник 21
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Мошенники с помощью добытой информации выманивали деньги у пользователей Skype и переводили их на свои карт-счета.

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