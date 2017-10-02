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Жертвами мошенников в Skype стали 40 человек из разных стран
Мошенники с помощью добытой информации выманивали деньги у пользователей Skype и переводили их на свои карт-счета.
Следственный комитет
Группа была сформирована жителем Светлогорска 1994 года рождения. Начиная с февраля 2016 года он в течение года по предварительному сговору с иностранным гражданином приобрел на специализированнойм сайте персональные данные пользователей Skype и выманивал у них деньги.
Мошенники блокировали законным правообладателям доступ к их аккаунтам и отправляли сообщения с просьбой одолжить деньги и перевести их их на указанные карт-счета и электронные кошельки.
23-летний мужчина привлечен за несанкционированный доступ к компьютерной информации, покушение на умышленное блокирование компьютерной информации и покушение на мошенничество Уголовного кодекса Республики Беларусь по соответствующим статьям.
В настоящее время мошенник заключен под стражу, а уголовное дело передано в суд.
Об иностранном гражданине, фигурирующем в данном деле, ничего не сообщается.
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Мошенники с помощью добытой информации выманивали деньги у пользователей Skype и переводили их на свои карт-счета.
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