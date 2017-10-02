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Во Дворце Республики покажут балет Игоря Моисеева. Концерт посвящен 80-летию ансамбля
Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева возвращается в Минск. 8 декабря во Дворце Республики
Как говорил сам Игорь Александрович: «Из моей жизни легче составить путеводитель, чем биографию. Восемь месяцев в году мы проводили на гастролях и большей частью — за рубежом. На нашу долю выпал первый и самый шумный успех». Ансамбль с гастролями побывал в 70 странах мира, в Италии, США, Венгрии, Франции по 15 раз.
Последний раз Моисеевцы приезжали с гастролями в Республику Беларусь (Витебск, Минск) в 2012 году, в рамках фестиваля «Славянский базар».
Во Дворце Республики ансамбль выступит с программой «Классика Игоря Моисеева», в которую вошли знаменитые работы мастера: русский танец «Лето» — визитная карточка ансамбля, калмыцкий танец, недавно восстановленная, одна из первых работ Игоря Моисеева — белорусский танец «Юрочка», сюита молдавских танцев «Жок», старинная городская кадриль. Закроет первое отделение моисеевское «Яблочко».
Во втором отделение зрители увидят уникальный одноактный балет «Ночь на Лысой Горе», поставленный на музыку Модеста Мусоргского по мотивам произведений Н.В. Гоголя. Либретто Игоря Моисеева. Балет включает в себя все виды хореографического искусства от классики до рок-н-ролла. Поставленный в 1985 году, балет «Ночь на Лысой Горе» постоянно идет в репертуаре ансамбля и имеет успех во всех уголках мира.
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Концерт Государственного академического ансамбля имени Игоря Моисеева состоится в Минске 8 декабря.
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