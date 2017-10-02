Третьяков: я категорический противник реформ в образовании

Споры около реформ в экономике, управлении, образовании не утихают, мнения высказываются прямо противоположные, накаляя, тем самым, градус общественных дискуссий и теледебатов.

Декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков побывал в Минске по приглашению Международного медиа-клуба "Формат А3". Гость радио Sputnik Беларусь считает, что любые реформы — самый доходный из всех видов бизнеса, он превосходит даже торговлю оружием, но при этом положительный эффект от этих реформ зачастую виден только на бумаге, в отчетах чиновников, которые хотят прослыть реформаторами.

"Я как раз сторонник классического образования, категорический противник реформ, которые много вреда нанесли российскому образованию. Я так понимаю, что и в Беларуси эти реформы, наносимые нам западными ветрами, тоже прошлись. В Гродно, где я выступал перед местными студентами, обсуждали 10-тибалльную и 5-юалльную систему. И здесь я тоже сторонник классической системы. В чем преимущество классики почти всегда — она ясна, понятна, и даже красива. Например, 5 — это отлично, и не нужно ничего объяснять. Отлично есть отлично. Но, к сожалению, нынешняя молодежь в этому приучилась под влиянием всех этих реформ, которые совершенно дурацкие", — говорит Третьяков.

Фрагмент беседы с деканом Высшей школы телевидения МГУ, известным журналистом, политическим экспертом Виталием Третьяковым слушайте на радио Sputnik Беларусь.