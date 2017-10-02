Фанаты сборной Испании по футболу 2 октября освистали защитника «Барселоны» Жерара Пике во время открытой тренировки национальной команды. Видео появилось на YouTube -канале Carromarian.

Видео: Carromarian

Болельщики на трибунах оскорбляли 30-летнего защитника, требуя от него покинуть команду, и бросали в сторону футболиста какие-то предметы. Кроме того, сотрудники полиции конфисковали несколько баннеров, адресованных Пике.



Фото: Reuters



Фото: Reuters

В итоге тренировка сборной Испании была сорвана и продолжалась всего 23 минуты.

1 октября после матча чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» , состоявшегося на стадионе «Камп Ноу» без зрителей, Пике заявил о готовности покинуть национальную сборную, если того захочет общественность. Он заявил, что чувствует себя каталонцем, и посетовал на нежелание властей страны дать жителям региона право голоса.

Видео: Football Highlights

Пике со слезами на глазах сообщает о том, что готов уйти из сборной, если кто-то из ее руководства считает его недостойным этого:

Ранее в тот же день сотрудники полиции пытались помешать проведению референдума о независимости Каталонии, который Мадрид признал незаконным. В столкновениях с полицией пострадали более 800 человек.