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Фанаты сборной Испании оскорбили игрока "Барселоны" и потребовали уйти из национальной команды
Фанаты сборной Испании по футболу 2 октября освистали защитника «Барселоны» Жерара Пике во время открытой тренировки национальной команды. Видео появилось на
Видео:
Болельщики на трибунах оскорбляли 30-летнего защитника, требуя от него покинуть команду, и бросали в сторону футболиста какие-то предметы. Кроме того, сотрудники полиции конфисковали несколько баннеров, адресованных Пике.
В итоге тренировка сборной Испании была сорвана и продолжалась всего 23 минуты.
1 октября после
Видео:
Пике со слезами на глазах сообщает о том, что готов уйти из сборной, если кто-то из ее руководства считает его недостойным этого:
Ранее в тот же день сотрудники полиции пытались помешать проведению референдума о независимости Каталонии, который Мадрид признал незаконным. В столкновениях с полицией пострадали более 800 человек.
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Фанаты сборной Испании по футболу освистали защитника "Барселоны" Жерара Пике во время открытой тренировки национальной команды.
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