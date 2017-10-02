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Белорусские военнослужащие проинспектируют авиабазу в Словении

03.10.2017 12:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Военнослужащие из Беларуси 3-6 октября посетят авиационную базу ВВС Словении, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"С 3 по 6 октября два представителя вооруженных сил Беларуси примут участие в посещениях авиабазы и военного объекта вооруженных сил Словении", — отметили в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что это мероприятие организовано в рамках Венского договора о безопасности и укреплении мира раз в пять лет государствами-участниками ОБСЕ.

Ранее Беларусь уже проводила аналогичные мероприятия — в 2016 году иностранные военнослужащие посещали базу ВВС и ПВО в Беларуси, а также воинскую часть, где дислоцируются силы спецопераций.

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие проводится в рамках Венского договора об укреплении мира и безопасности.

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