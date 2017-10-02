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"Мы под эту песню впервые поцеловались!": как прошел концерт Стинга в Питере
Уже в воскресенье, 8 октября, в Минск
Рассчитанный на 12 тысяч 300 человек Ледовый дворец был заполнен практически полностью: чтобы поскорее услышать вживую легенду мировой музыки, люди стали стекаться к арене за несколько часов до начала концерта.
— 57th & 9th — это 57-й тур в карьере и 9-й — с этим альбомом?
— Да нет, это же улицы, где расположена студия, где Стинг записал новый альбом, — объясняли поклонники друг другу.
Впрочем, новым материалом музыкант публику не перегружал. Он вышел на сцену в простой синей, обтягивающей мускулы футболке и сыграл невероятный по музыкальной мощи концерт. Не остались в обиде ни те, кто хотел услышать Desert Rose и Fields of Gold («Мы под эту песню впервые поцеловались!» — смеялись люди, вальсируя на танцполе), ни те, кто пришел в футболках The Police — прозвучали и Every Breath You Take, и Roxanne, и Fragile.
Несколько раз на сцену выходил Джо Самнер.
— Это мой син, — представил его Стинг по-русски.
Семейный подряд исполнил вместе несколько громких хитов — от свежей Heading South on the Great North Road с последнего альбома до любимой всем миром Shape of my Heart — и вдвоем они звучали еще более сильно и пронзительно, чем по одиночке.
Концерт Стинга в Минске пройдет 8 октября в 19.00 в «Минск-Арене».
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