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"Мы под эту песню впервые поцеловались!": как прошел концерт Стинга в Питере

03.10.2017 12:18 — Разное | Tut.by  
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Уже в воскресенье, 8 октября, в Минск приедет Стинг. А за ним и его заграничные поклонники: например, в самолете Минск — Санкт-Петербург в воскресенье утром специально на концерт летела большая группа украинцев.


Рассчитанный на 12 тысяч 300 человек Ледовый дворец был заполнен практически полностью: чтобы поскорее услышать вживую легенду мировой музыки, люди стали стекаться к арене за несколько часов до начала концерта.

— 57th & 9th — это 57-й тур в карьере и 9-й — с этим альбомом?

— Да нет, это же улицы, где расположена студия, где Стинг записал новый альбом, — объясняли поклонники друг другу.


Впрочем, новым материалом музыкант публику не перегружал. Он вышел на сцену в простой синей, обтягивающей мускулы футболке и сыграл невероятный по музыкальной мощи концерт. Не остались в обиде ни те, кто хотел услышать Desert Rose и Fields of Gold («Мы под эту песню впервые поцеловались!» — смеялись люди, вальсируя на танцполе), ни те, кто пришел в футболках The Police — прозвучали и Every Breath You Take, и Roxanne, и Fragile.


Несколько раз на сцену выходил Джо Самнер.

— Это мой син, — представил его Стинг по-русски.



Семейный подряд исполнил вместе несколько громких хитов — от свежей Heading South on the Great North Road с последнего альбома до любимой всем миром Shape of my Heart — и вдвоем они звучали еще более сильно и пронзительно, чем по одиночке.







Концерт Стинга в Минске пройдет 8 октября в 19.00 в «Минск-Арене».

Купить билет

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на концерт Стинга в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 8 октября, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится с 29 сентября по 6 октября.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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