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Джаз, романс, поп. На "Золотой шлягер" в Могилев приедут артисты из девяти стран
Гости из девяти стран примут участие в международном музыкальном фестивале «Золотой шлягер», который пройдет 22−29 октября в Могилеве. В программе торжественного открытия заявлены такие известные имена, как Эдита Пьеха, Ядвига Поплавская, Ирина Дорофеева, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова и другие, сообщили в Могилевской областной филармонии.
Все 7 дней будут насыщены концертными программами, мероприятиями, творческими проектами, в которых примут участие звезды эстрады, известные музыканты и исполнители. Например, 25 октября состоится сольный концерт народного артиста России Александра Малинина.
Могилевская областная филармония готовит к презентации специальную программу «Киномузыка. Золотая коллекция». Зрителей ждут выступления вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» (Россия), оркестра баянистов им. П.И. Смирнова, Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.
Яркой составляющей фестиваля станет концерт звезд мирового и отечественного джаза с участием Ольги Пирагс (Латвия), Квентина Мура (США), вокального квартета Minsk Voises и Premier Orchestra (Беларусь).
Торжественное закрытие форума обещает быть не менее звездным. В нем ожидается участие заслуженного артиста БССР Валерия Дайнеко, Игоря Корнелюка, Юрия Лозы, Ирины Шведовой, Александра Серова (Россия), Анжея Векселя (Польша), дуэта «Баккара» (Испания), ансамблей «Камерата», «Синяя птица» и других.
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На торжественном открытии выступят Эдита Пьеха, Ядвига Поплавская, Ирина Дорофеева, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова и другие
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