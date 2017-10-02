Гости из девяти стран примут участие в международном музыкальном фестивале «Золотой шлягер», который пройдет 22−29 октября в Могилеве. В программе торжественного открытия заявлены такие известные имена, как Эдита Пьеха, Ядвига Поплавская, Ирина Дорофеева, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова и другие, сообщили в Могилевской областной филармонии.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Все 7 дней будут насыщены концертными программами, мероприятиями, творческими проектами, в которых примут участие звезды эстрады, известные музыканты и исполнители. Например, 25 октября состоится сольный концерт народного артиста России Александра Малинина.

Могилевская областная филармония готовит к презентации специальную программу «Киномузыка. Золотая коллекция». Зрителей ждут выступления вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» (Россия), оркестра баянистов им. П.И. Смирнова, Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.

Яркой составляющей фестиваля станет концерт звезд мирового и отечественного джаза с участием Ольги Пирагс (Латвия), Квентина Мура (США), вокального квартета Minsk Voises и Premier Orchestra (Беларусь).

Торжественное закрытие форума обещает быть не менее звездным. В нем ожидается участие заслуженного артиста БССР Валерия Дайнеко, Игоря Корнелюка, Юрия Лозы, Ирины Шведовой, Александра Серова (Россия), Анжея Векселя (Польша), дуэта «Баккара» (Испания), ансамблей «Камерата», «Синяя птица» и других.

Международный фестиваль «Золотой шлягер» впервые был организован в ноябре 1995 года при поддержке президента Беларуси. Музыкальный форум принят в Международную федерацию фестивальных организаций (ФИДОФ), объединяющую более 150 фестивалей искусств. На фестивалях в разное время участвовали признанные мастера мирового искусства более чем из 25 стран.