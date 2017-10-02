Лукашенко предложил не медлить с сокращением количества ветхих, пустующих и заброшенных домов

Сегодня на совещании по проекту новой редакции Жилищного кодекса, президент поручил ускорить на местах работу по сокращению количества ветхих домов, — передает БЕЛТА.

— Что касается ветхого, аварийного жилья, моя позиция однозначна: на земле должен быть порядок. Такие строения надо убирать и земли нужно возвращать в оборот. Эту работу нужно ускорить на местах и подвести под это нормативно-правовой акт, чтобы губернаторы и местные власти не бегали за людьми, которые бросили свое жилище, но в то же время якобы имеют какую-то бумажку на владение этим жильем, — заявил президент.

Если человек действительно владеет тем или иным жильем, то оно должно содержаться в нормальном состоянии, сказал президент.

— А так он живет где-то на Камчатке, глаз не кажет к своему родному дому, который якобы у него в собственности. Он уже бурьяном зарос и наклонился на три угла, — заметил Александр Лукашенко.

По словам президента, предлагается усовершенствовать механизм отчуждения пустующих и ветхих домов в зависимости от их расположения, местных условий и особенностей. Наряду с этим глава государства предостерег, чтобы в данном случае не создать разного рода бюрократических барьеров.

— Должен быть однозначный ответ на этот вопрос. Если жилье заброшено, мы даем право местным органам власти его сносить, значит, оно должно быть снесено. А земли возвращены в оборот или проданы новому хозяину, или там посеять хлеб.