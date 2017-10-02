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Лукашенко потребовал прекратить снос деревьев и прислушаться к населению

03.10.2017 12:27 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко потребовал прекратить снос деревьев и прислушаться к населению

Президент Беларуси потребовал прекратить скандалы с населением по поводу сноса деревьев в населенных пунктах.

"Средства массовой информации, как бы они вами не были прикормлены, все чаще говорят о скандалах, начиная от Гомеля и заканчивая Минском, с населением по поводу сноса деревьев. Вы начинаете там пилить, сносить непонятно что, распахивать. Вместо того чтобы парк где-то заложить или в порядок привести, вы начинаете штамповать жилье. Места нет, где жилье строить? Обязательно надо конфликт породить с населением?" - отметил белорусский лидер.

"Вы сами переселитесь в этот дом и живите там, а рядом постройте высотку в 12 этажей, чтобы ваш дом оказался во дворе этой высотки. Обязательно надо конфликт какой-то устроить", - резко отреагировал Александр Лукашенко.

Минске "достукались" до того: начали пилить вековые деревья вместо того, чтобы положить где-то под дорогой, как обычно, коммуникации. Это улица где-то в районе Минского тракторного завода, показывали тоже СМИ", - заметил глава государства.

Он рассказал, что поручил Службе безопасности выяснить обстоятельства этого вопроса и было получено неожиданное объяснение происходящего, сообщила БЕЛТА.

"Ответ (начальники минские, может быть, и Шорец там за ними стоит): Президент на Минский тракторный завод ездит не по этой улице, а по другой, эту улицу нельзя трогать - Служба безопасности запретила", - привел пример Александр Лукашенко.

"Слушайте, я на Минском тракторном заводе бываю один раз в два-три года, а то и в пять. При чем та улица за километр-два от Минского тракторного завода? Я и видеть ее никогда не видел! Вы что, меня специально перед населением подставить хотите?" - возмутился Президент.

"И потом, вы сажали эти деревья, чтобы их пилить? Каждый человек старается выйти, чтобы настроение у него было, на деревья эти посмотреть. Нет, все пилим. Мы мол, новые посадим где-то. Это вы у себя во дворе спилите вековое дерево и посадите там дерево с кукиш, и какая будет от этого польза… Надо прекратить этот разбой! - потребовал Александр Лукашенко. - Видите ли, дерево упадет на дорогу. Ну, упадет, уберем. Если исходить из этого, надо выпилить все парки в городах".

"Я прошу то, что сейчас обозначил, иметь как жесточайшее указание к вашей работе. Повторения больше не будет. На людей надо немножко обращать внимание. А то скоро одеревенеем, как у отдельных наших соседей. Власть сама по себе, а люди сами по себе", - резюмировал белорусский лидер.
 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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