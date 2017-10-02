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Гаспарян: у независимости Каталонии есть набор смежных рисков
03.10.2017 12:40 — Разное | Sputnik Беларусь
В Каталонии 3 октября проходит всеобщая забастовка. По сообщениям ряда СМИ, местные жители выражают массовый протест против насильственных действий полиции во время проведения воскресного референдума о независимости автономии, тогда пострадали около тысячи человек. Даже
© REUTERS/ Jon Nazca
Известный российский политический эксперт, писатель Армен Гаспарян прокомментировал на радио Sputnik Беларусь последние события в пока еще единой Испании.
"Пассионарный элемент в Каталонии был и он никуда не делся, уже на протяжении 95 лет продолжается стремление Каталонии добиться независимости. Но многие не учитывают связанные с этим смежные риски. Дело не в том, что Мадрид может согласно конституции ввести внешнее управление над Каталонией. Дело скорее связано с экономикой", — говорит Гаспарян.
В том случае, если Каталония выходит из состава Испании, Европейский Союз уже объявил о том, что
"Готовы ли каталонцы пойти на подобные жертвы на достаточно среднесрочную перспективу, пока вызывает вопрос. Вероятнее всего, они будут каким-то образом договариваться с Испанией. Возможно, Каталония получит дополнительные преференции, например, станет меньше выделять денег в испанский бюджет. Хотя не исключен вариант, по которому Каталония будет радикализироваться дальше, и действительно встанет вопрос о выходе из состава Испании, и это будет полная катастрофа для Мадрида", — говорит Гаспарян.
Полную версию беседы с известным российским политическим экспертом, писателем Арменом Гаспаряном слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Историк, писатель, общественный деятель, политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал радио Sputnik Беларусь всеобщую забастовку в Каталонии и возможные...
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