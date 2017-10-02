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Нобелевскую премию по физике присудили за открытие гравитационных волн

03.10.2017 12:54 — Разное | Tut.by  
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Нобелевская неделя продолжается: сегодня стало известно, кому достанется премия по физике. Церемония оглашения имен прошла в Шведской королевской академии наук.

Награду получат астрофизики Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бариш. Премию вручат с формулировкой «За решающий вклад в создание детектора LIGO и наблюдение гравитационных волн».

Напомним, вчера стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ими стали американские генетики Джеффри C. Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. Эти ученые открыли клеточную природу «биологических часов», благодаря которым организм чувствует, когда пора уснуть, а когда — проснуться.

Лауреатов продолжат объявлять всю эту неделю. 4 октября станет известно, кто получит Нобелевскую премию по химии, 5 октября — по литературе, 6 октября — премию мира, а 9 октября — по экономике.

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Нобелевская неделя продолжается: сегодня стало известно, кому достанется премия по физике. Церемония оглашения имен прошла в Шведской королевской академии наук.

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