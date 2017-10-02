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СК: не спешите помогать деньгами "друзьям" в соцсетях и в Skype

03.10.2017 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Завершено расследование уголовного дела в отношении мошенников, которые орудовали в Skype, их жертвами стали более 40 белорусов и иностранных граждан, сообщил начальник информации СК Беларуси Сергей Кабакович. Злоумышленники незаконно использовали учетные записи пользователей Skype, добытые на специализированных форумах.

СК: не спешите помогать деньгами "друзьям" в соцсетях и в Skype
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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"Обвиняемые заблокировали законным правообладателям доступ к их аккаунтам и, выступив от имени владельцев учетных записей, отправили имевшимся контактам текстовые сообщения в просьбой одолжить денежные средства и перевести их на указанные карт-счета", — сообщил Кабакович.

Материалы следствия направлены в суд. Следственный комитет напоминает гражданам о бдительности при обращении друзей в соцсетях с просьбой одолжить деньги и просит досконально проверять подобную информацию.

Комментарий начальника отдела информации СК Беларуси Сергея Кабаковича слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Начальник отдела информации Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович рассказал радио Sputnik Беларусь о завершении расследования уголовного дела о...

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