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Сборная Беларуси победила на ЧМ по пожарно-спасательному спорту

03.10.2017 13:12 — Разное | Ежедневник  
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Сборная Беларуси победила на ЧМ по пожарно-спасательному спорту

Белорусская команда стала первой на XIII Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Турции.

Соревнования, проходившие под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, стартовали с двух видов программы: подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни и преодоление 100-метровой полосы с препятствиями.

Серебряную награду завоевала Виктория Осипова, показавшая результат 7,62 сек. в первом виде программы. В преодолении полосы препятствий третьим был Артем Прибыш с результатом 22,01 сек. В мужской пожарной эстафете 4х100 метров спортсмены из Беларуси заняли второе место (54,02 сек.), а в боевом развертывании от мотопомпы победили с результатом 26,00 сек. Успешное выступление в командных видах позволило нашей сборной занять первое общекомандное место на чемпионате мира, сообщила БЕЛТА.

Кроме того, в двоеборье среди мужчин сразу два места на пьедестале почета заняли белорусы: Владимир Стрельченя стал вторым (28,53 сек.), а Максим Шапорев - третьим (29,08 сек.). Женская сборная в эстафете была четвертая, в боевом развертывании у белорусок бронзовая медаль.

По сумме всех четырех видов (подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, эстафета 4х100 метров, боевое развертывание от мотопомпы) пятерка лучших в общекомандных зачетах выглядят следующим образом: мужчины - 1. Беларусь. 2. Россия. 3. Украина. 4. Чехия. 5. Узбекистан; женщины - 1.Чехия. 2. Россия. 3. Казахстан. 4. Беларусь. 5. Турция.

Спортсменов, вернувшихся из Турции, в Университете гражданской защиты МЧС поздравил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту традиционно собирают лучших спортсменов в этом виде.

Для участников это хорошая возможность продемонстрировать свои профессиональные и волевые качества. Как отметили в МЧС, мужская сборная Беларуси ранее пять раз становилась чемпионом мира 2002, 2004, 2008, 2014 и 2016 годов, титул в Измире является шестым для белорусской команды.

 
 
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Белорусская команда стала первой на XIII Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Турции.

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