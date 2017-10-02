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Под Рогачевом пьяный пассажир выкинул из автомобиля водителя и уехал

03.10.2017 13:17 — Разное | Tut.by  
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Двое коллег после работы возвращались домой в Мозырский район. В дороге 40-летний пассажир Mercedes-Benz выпил спиртного и, охмелев, с применением насилия высадил 46-летнего водителя из машины, сел за руль и уехал. Подробности происшествия рассказали в ГАИ Гомельской области.

В милицию поступил звонок о том, что на трассе Кричев — Бобруйск — Ивацевичи, петляя по всей дороге, едет грузовой автомобиль. Возле деревни Кристополье машину остановили сотрудники ГАИ. По внешним признакам водитель был пьян. Это подтвердило и медосвидетельствование.

Выяснилось, что в июле этого года водитель был лишен прав за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя инспекторы составили два административных протокола.

Также на злоумышленника возбудили уголовное дело за угон. Мужчина взят под стражу.

 
 
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На злоумышленника возбудили уголовное дело за угон. Мужчина взят под стражу.

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