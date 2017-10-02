Конкурсную программу 24-го Минского международного кинофестиваля «Лістапад» откроет одна из самых значимых российских картин года — «Аритмия» Бориса Хлебникова . Премьерный показ фильма состоится в рамках церемонии открытия 3-го ноября в кинотеатре «Москва».

«Аритмия» — это «производственная» драма о работниках «Скорой помощи», семейная мелодрама и увлекательный экскурс в повседневность, где хватает места сарказму, юмору и нежности.





Олег — талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить все. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на вызов, несётся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

Фильм формально и содержательно близок модной «румынской волне». При этом картина родственна «грустным комедиям» советской эпохи, в которых чувства протеста заменяла сострадательная и всепрощающая усмешка.





«Аритмию» снял Борис Хлебников, один из лидеров режиссерского поколения «новых тихих», номинант и лауреат престижных российских кинопремий «Белый слон» и «Ника». Его режиссерский дебют «Коктебель» (в соавторстве с Алексеем Попогребским) удостоился специального приза жюри и приза ФИПРЕССИ на Московском МКФ в 2003 году и был представлен в конкурсе Минского МКФ «Лістапад».

В 2006 за фильм «Свободное плавание» Борис Хлебников получил приз за лучшую режиссуру на Открытом фестивале российского кино «Кинотавре». В 2012 его «Долгая счастливая жизнь» попала в основной конкурс Берлинского МКФ.

Интервью с Хлебниковым буквально сегодня выложил популярный российский журналист Юрий Дудь.

Над сценарием «Аритмии» Хлебников работал вместе с ученицей Марины Разбежкиной Натальей Мещаниновой, которая пришла в игровое кино из документалистики. Как и «Комбинат „Надежда“» — игровой дебют Мещаниновой — «Аритмия» правдиво отражает жизнь, в которой нет однозначно плохих и хороших персонажей.

Одну из главных ролей в картине сыграла актриса Ирина Горбачева, звезда Instagram (ее аккаунт насчитывает более 1,7 миллионов подписчиков).