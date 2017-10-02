|
Хауден стал шестым хоккеистом минского "Динамо", оформившим хет-трик. Кто еще забивал по 3 гола?
В понедельник минское «Динамо» на домашней арене
Это 8-й хет-трик в исполнении хоккеистов минской команды в КХЛ. До Хаудена три шайбы за один матч забрасывали лишь 5 игроков «зубров».
Все хет-трики минского «Динамо» в КХЛ:
1. Дмитрий Мелешко («Металлург» Мг — «Динамо» Мн — 3:4 Б, 2010/11)
Хет-трик Хаудена стал 248-м в истории лиги.
В среду минское «Динамо» на своем льду примет астанинский «Барыс».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это 8-й хет-трик в исполнении хоккеистов минской команды в КХЛ. До Хаудена три шайбы за один матч забрасывали лишь 5 игроков "зубров".
|
Архив (Разное)
Комментарии