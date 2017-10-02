В понедельник минское «Динамо» на домашней арене крупно победило московских одноклубников. В составе «зубров» хет-триком отметился канадский форвард Куинтон Хауден, забросивший шайбы на 13-й, 29-й и 57-й минутах.



Куинтон Хауден. Фото: hcdinamo.by

Это 8-й хет-трик в исполнении хоккеистов минской команды в КХЛ. До Хаудена три шайбы за один матч забрасывали лишь 5 игроков «зубров».

Все хет-трики минского «Динамо» в КХЛ:

1. Дмитрий Мелешко («Металлург» Мг — «Динамо» Мн — 3:4 Б, 2010/11)

2. Збынек Иргл («Динамо» Мн — «Барыс» — 6:2, 2011/12)

3. Джонатан Чичу («Йокерит» — «Динамо» Мн — 4:5 ОТ, 2014/15)

4. Джонатан Чичу («Югра» — «Динамо» Мн — 2:6, 2014/15)

5. Мэтт Эллисон («Динамо» Мн — «Авангард» — 4:2, 2015/16)

6. Мэтт Эллисон («Динамо» Мн — «Барыс» — 6:2, 2015/16)

7. Роб Клинкхаммер («Динамо» Мн — «Сочи» — 5:2, 2016/17)

8. Куинтон Хауден («Динамо» Мн — «Динамо» М — 5:1, 2017/18).

Хет-трик Хаудена стал 248-м в истории лиги.

В среду минское «Динамо» на своем льду примет астанинский «Барыс».