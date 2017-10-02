МИНСК, 3 окт – Sputnik. КНДР пригрозила Японии появлением "ядерных облаков", если давление на Северную Корею продолжится, такое заявление было обнародовано Центральным телеграфным агентством Кореи.

Это стало реакцией на речь японского премьера Синдзо Абэ, с которой он выступил на Генассамблее ООН в конце сентября. Тогда Абэ призывал оказывать большее давление на Северную Корею, а также лишить ее технологий и финансирования, которые необходимы для развития ядерной и ракетной программ.

"Давление Японии на КНДР – это самоубийство, пригоняющее ядерные облака на японские острова"¸ – говорится в заявлении.

Там также подчеркивается, что ситуация, доведенная до предела, может превратиться в ядерную войну. "Но если фитиль ядерной войны будет подожжен, то в один миг она вспыхнет и на японских островах", – отмечается в заявлении.

КНДР в начале сентября испытала водородный боезаряд, мощность которого оценивается в 160 килотонн. За неделю до этого в Северной Корее была запущена баллистическая ракета, которая совершила перелет через территорию Японии. После этого Совбез ООН ввел новые санкции в отношении КНДР.