В Каталонии началась забастовка





Всеобщая забастовка началась 3 октября по всей Каталонии. Не работает метрополитен, наземный транспорт и даже аэропорт Барселоны.

Стачка проводится по инициативе крупнейшего профсоюза Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) через два дня после референдума о независимости автономной области от Испании, который проходил на фоне столкновений между полицией и голосовавшими.

Как подчеркнули в ВКТ, главное требование забастовщиков - прекратить ущемления свободы слова и собраний в Каталонии. Наиболее заметной стачка будет на транспорте.

Так, метрополитен Барселоны не будет работать с 09:30 по местному времени (10:30 по минскому времени) до 17:00 (18:00 по минскому времени), ожидаются перебои в работе наземного общественного транспорта, перестанут ездить многие такси, отменены уже более 150 поездов междугородного сообщения. Проблемы могут возникнуть в работе международного аэропорта Барселоны Эль-Прат.

Правительственные учреждения Каталонии также поддержали стачку, обязавшись гарантировать лишь "минимальный объем услуг", критически важный для населения. Это касается как административных заведений, так и больниц, где медики также поддержат по мере возможности протестное движение.

Не будут работать и многочисленные музеи Барселоны, принимающие тысячи туристов ежедневно. Помимо этого, к стачке решили присоединиться даже футбольные клубы, играющие заметную роль в жизни каталонского общества.

В Каталонии 1 октября прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу. В течение дня по всему региону испанские правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки, которые главным образом располагались на территории муниципальных школ. Часто это приводило к стычкам между гражданами и стражами порядка.

В результате действий испанских правоохранителей, по версии властей автономии, пострадали почти 1 тыс. человек. По данным правительства Каталонии, в голосовании смогли принять участие 2,26 млн жителей региона. Всего же право голоса имеют 5,31 млн каталонцев.

Из голосовавших 90% высказались за независимость Каталонии от Испании, противники отделения автономии считали референдум незаконным и голосование проигнорировали.