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Футболисты "Баварии" дополнительно тренировались втайне от своего тренера

03.10.2017 13:41 — Разное | Tut.by  
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Игроки мюнхенского футбольного клуба "Бавария" дополнительно тренировались втайне от бывшего главного тренера команды Карло Анчелотти, утверждает портал Кicker.


Reuters

Итальянец на прошлой неделе был уволен со своего поста после безвольного поражения от ПСЖ (0:3) в Лиге чемпионов.

По данным источника, еще в прошлом сезоне защитник Филипп Лам и полузащитник Хаби Алонсо сетовали на низкую интенсивность тренировок Анчелотти, однако итальянец не воспринимал критику в свой адрес.

Позже проблема обострилась, и игроков, которых не устраивала интенсивность занятий, стало больше. Лидеры команды Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Жером Боатенг даже обращали на нее внимание председателя правления клуба Карла-Хайнца Румменигге.

Некоторые футболисты устроили дополнительные занятия, но Анчелотти их отменил. После этого они стали тренироваться за пределами базы втайне от наставника.

58-летний итальянский тренер работал с командой с 2016 года. Под его руководством "Бавария" выиграла чемпионат и дважды Суперкубок страны. Его контракт был рассчитан до конца сезона-2018/19.

 
 
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Игроки мюнхенского футбольного клуба "Бавария" дополнительно тренировались втайне от бывшего главного тренера команды Карло Анчелотти, утверждает портал Кicker.

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