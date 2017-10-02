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Милиция показала, как обокрали покупательницу на рынке в Плещеницах
03.10.2017 13:46 — Разное | Sputnik Беларусь
Камера видеонаблюдения, запись которой предоставило УВД Миноблисполкома, запечатлела момент кражи на рынке в Плещеницах. Покупательница, оставив сумку открытой, на секунду отошла от прилавка, в этот момент к нему подошла другая женщина и вытащила из чужой сумки кошелек.
Пойманы с поличным женщины были в момент очередной кражи, но уже на столичном рынке.
Как отметили в УВД, задержанные — 45-летняя уроженка Гомеля и 51-летняя жительница Минского района.
В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси ("Кража в составе группы лиц"). Женщины находятся в изоляторе временного содержания, проверяется их причастность к совершению других преступлений.
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Милиция задержала двух карманниц-гастролерш на рынке в Заводском районе белорусской столицы. Смотрите на видео, как происходило воровство денег.
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