Милиция показала, как обокрали покупательницу на рынке в Плещеницах

Камера видеонаблюдения, запись которой предоставило УВД Миноблисполкома, запечатлела момент кражи на рынке в Плещеницах. Покупательница, оставив сумку открытой, на секунду отошла от прилавка, в этот момент к нему подошла другая женщина и вытащила из чужой сумки кошелек.

Пойманы с поличным женщины были в момент очередной кражи, но уже на столичном рынке.

Как отметили в УВД, задержанные — 45-летняя уроженка Гомеля и 51-летняя жительница Минского района.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси ("Кража в составе группы лиц"). Женщины находятся в изоляторе временного содержания, проверяется их причастность к совершению других преступлений.