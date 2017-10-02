



Нобелевскую премию по физике получили ученые, обнаружившие гравитационных волны детектором LIGO.

Нобелевская премия по физике а этом году в Стокгольме вручили создателям международной коллаборации LIGO, физикам Райнеру Вайссу, Барри Баришу и Кипу Торну, благодаря которым были пойманы первые гравитационные волны.

Отмечается, что Райнер Вайсс полчит половину премии, а вторую разделят Торн и Бариш. Все они являются участниками коллаборации LIGO, в которую входят более тысячи человек. Они стояли у истоков создания гравитационно-волновой антенны LIGO, сообщила Звезда .

Впервые гравитационные волны, о существовании которых предполагали многие ученые, впервые были обнаружены 14 сентября 2015 года на установках лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO. Сигнал шел от слияния двух черных дыр массами 36 и 29 солнечных масса на расстоянии около 1,3 млрд световых лет от нашей планеты. Однако об открытии ученые сообщили миру только 11 февраля 2016 года.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике Нобелевскую премию по физике получили ученые, обнаружившие гравитационных волны детектором LIGO.

Претендентами на Нобелевскую премию в области физики ранее называли Митчелла Фейгенбаума (за открытия в области нелинейных и хаотических систем), российского астрофизика Рашида Сюняева (за глубокий вклад в понимание Вселенной), а также Фаэдона Авориса, Пола МакЮэна и Корнелиса Деккера, сделавших значительный вклад в исследования углеродных нанотрубок, графена, графеновых нанолент.