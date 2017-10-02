В Сети появилось видео со стоянки гоночного комплекса Royal Purple Raceway в Техасе, где хранятся машины, пострадавшие от урагана «Харви». В основном это классические американские автомобили, суперкары и люксовые модели, общая стоимость которых оценивается в десятки миллионов долларов, пишет motor.ru .

На видео можно рассмотреть редкие хот-роды, масл-кары и современные модели: Dodge Viper, Dodge Charger Hellcat, Honda S2000, Mercedes-Benz SLS-AMG, Nissan GT-R, Lamborghini Huracan, Alfa Romeo 4C, несколько Bentley, «Лотусы» и бесчисленное количество «Корветов».

Большинство этих машин планируется продать на официальных аукционах, другие попадут в теневой сегмент рынка подержанных автомобилей, а некоторые уже не подлежат восстановлению и будут утилизированы.

Ураган «Харви» обрушился на штат Техас в августе 2017 года. В результате сильных дождей и наводнений пострадали около полумиллиона автомобилей, а общий ущерб оценивается в десятки миллиардов долларов. «Харви» стал самым сильнейшим ураганом в Мексиканском заливе после урагана «Катрина» в 2005 году.