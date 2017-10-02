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Суперкары и сотни дорогих машин, пострадавших от урагана "Харви"

03.10.2017 14:28 — Разное | Tut.by  
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В Сети появилось видео со стоянки гоночного комплекса Royal Purple Raceway в Техасе, где хранятся машины, пострадавшие от урагана «Харви». В основном это классические американские автомобили, суперкары и люксовые модели, общая стоимость которых оценивается в десятки миллионов долларов, пишет motor.ru.

На видео можно рассмотреть редкие хот-роды, масл-кары и современные модели: Dodge Viper, Dodge Charger Hellcat, Honda S2000, Mercedes-Benz SLS-AMG, Nissan GT-R, Lamborghini Huracan, Alfa Romeo 4C, несколько Bentley, «Лотусы» и бесчисленное количество «Корветов».

Большинство этих машин планируется продать на официальных аукционах, другие попадут в теневой сегмент рынка подержанных автомобилей, а некоторые уже не подлежат восстановлению и будут утилизированы.

Ураган «Харви» обрушился на штат Техас в августе 2017 года. В результате сильных дождей и наводнений пострадали около полумиллиона автомобилей, а общий ущерб оценивается в десятки миллиардов долларов. «Харви» стал самым сильнейшим ураганом в Мексиканском заливе после урагана «Катрина» в 2005 году.

 
 
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В Сети появилось видео со стоянки гоночного комплекса Royal Purple Raceway в Техасе.

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