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Суперкары и сотни дорогих машин, пострадавших от урагана "Харви"
В Сети
На видео можно рассмотреть редкие хот-роды, масл-кары и современные модели: Dodge Viper, Dodge Charger Hellcat, Honda S2000, Mercedes-Benz SLS-AMG, Nissan GT-R, Lamborghini Huracan, Alfa Romeo 4C, несколько Bentley, «Лотусы» и бесчисленное количество «Корветов».
Большинство этих машин планируется продать на официальных аукционах, другие попадут в теневой сегмент рынка подержанных автомобилей, а некоторые уже не подлежат восстановлению и будут утилизированы.
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В Сети появилось видео со стоянки гоночного комплекса Royal Purple Raceway в Техасе.
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