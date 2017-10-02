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Лукашенко: все должно быть вылизано, есть железобетонные сроки
03.10.2017 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
В будущем году будет приложен максимум усилий для того, чтобы привести страну в порядок, и не только потому, что это последний год пред Европейской Олимпиадой в Беларуси. Об этом президент Беларуси напомнил ответственным чиновникам во вторник 3 октября на совещании, в ходе которого обсуждались поправки в Жилищный кодекс и уменьшение количества пустующих и ветхих домов в стране.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В 2019 году приедет весь мир, точнее сказать, представители всего мира посмотреть на Беларусь. Что мы им покажем? Я уже говорил, что начиная от дорог, мостов, развязок, а это лицо страны, прилегающих полей к дорогам, городов и сел и заканчивая посевными площадями все должно быть в идеальном состоянии, вылизано, как в народе говорят. Даже там, где я еду, каждый день, уже третий губернатор пытается показать, как идет работа, но работы это нет", — заявил Лукашенко.
По словам белорусского лидера, есть собственники, которые не могут достроить здания в сроки и говорят: "Заберите их. Мы не можем определиться, что там сделать". Причем речь идет о долгостроях в столице.
"Неужели на собственность, на помещения и прочее удовлетворили спрос?! Вы знаете мои требования, они уже в законодательных актах определены. Если нет, Мицкевич доложит", — отметил Лукашенко.
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© Sputnik / Виктор Толочко
Глава государства подчеркнул, есть "железобетонные сроки", обозначенные и в инвестиционных договорах, и в договорах с гражданами. И в ближайшее время, начиная с Минска, пройдут проверки, как соблюдаются эти сроки.
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Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "жутью" недостроенные сооружения в Минске, жестко предупредил ответственных о "железобетонных сроках"...
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