Лукашенко: все должно быть вылизано, есть железобетонные сроки

В будущем году будет приложен максимум усилий для того, чтобы привести страну в порядок, и не только потому, что это последний год пред Европейской Олимпиадой в Беларуси. Об этом президент Беларуси напомнил ответственным чиновникам во вторник 3 октября на совещании, в ходе которого обсуждались поправки в Жилищный кодекс и уменьшение количества пустующих и ветхих домов в стране.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко призвал прекратить "разбой" со спиливанием деревьев

"В 2019 году приедет весь мир, точнее сказать, представители всего мира посмотреть на Беларусь. Что мы им покажем? Я уже говорил, что начиная от дорог, мостов, развязок, а это лицо страны, прилегающих полей к дорогам, городов и сел и заканчивая посевными площадями все должно быть в идеальном состоянии, вылизано, как в народе говорят. Даже там, где я еду, каждый день, уже третий губернатор пытается показать, как идет работа, но работы это нет", — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, есть собственники, которые не могут достроить здания в сроки и говорят: "Заберите их. Мы не можем определиться, что там сделать". Причем речь идет о долгостроях в столице.

"Неужели на собственность, на помещения и прочее удовлетворили спрос?! Вы знаете мои требования, они уже в законодательных актах определены. Если нет, Мицкевич доложит", — отметил Лукашенко.

Минска" title="Частная застройка Сельхозпоселка Минска" class="">

Минска" title="Частная застройка Сельхозпоселка Минска" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко думает, стоит ли "вторгаться" в Жилищный кодекс

Глава государства подчеркнул, есть "железобетонные сроки", обозначенные и в инвестиционных договорах, и в договорах с гражданами. И в ближайшее время, начиная с Минска, пройдут проверки, как соблюдаются эти сроки.

" Даже там, где я вижу каждый день, это называется жуть . Вместо двух лет пять лет стоят заброшенные, заросшие бурьяном в городе-герое Минске здания и помещения. Внимание начальников я уже на эти объекты обращал. Я прошу то, что я сейчас обозначил, иметь как жесточайшее указание к работе. Повторения больше не будет", — резюмировал президент.

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.