ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Китай планируют открыть совместные предприятия по производству одежды

03.10.2017 14:25 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь и Китай планируют открыть совместные предприятия по производству одежды

По итогам визита белорусской делегации в Китай 24 сентября – 1 октября 2017 года Беларусь и Китай договорились о сотрудничестве в различных сферах.

В целях развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества и проведения информационной кампании по презентации условий инвестирования и ведения бизнеса в Индустриальном парке «Великий камень» белорусской делегацией было проведено два бизнес-форума – в г. Нанкин провинции Цзянсу и г. Чанша провинции Хунань, сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Также в рамках визита состоялись официальные встречи членов делегации с губернаторами провинций Цзянсу – У Чжэнлуном и провинции Хунань – Сю Дачжэ, с секретарем Комитета КПК провинции Хунань – Ду Цзяхао, а также ряд отдельных встреч с руководством китайских компаний: корпорации «SUMEC Group», холдинга «Jiangsu SOHO HoldingGroup», корпорации «Tuniu», Цзянсуской корпорации по внешнеэкономическому сотрудничеству, «ZOOMLION», «Farsoon technologies», «Broad» и «BBG».

По итогам визита достигнуты договоренности по проработке поставок из Беларуси в КНР говядины, молока, льна, созданию совместных предприятий по производству одежды, утилизации бытовых отходов, производства фейерверков, а также организации серии туристических визитов из провинции Хунань в Беларусь в следующем году.

В ходе визита подписаны Меморандум о дальнейшем укреплении сотрудничества между городом Бобруйск и городом Уси (провинция Цзянсу, КНР), Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма и проведении консультаций между Могилевским облисполкомом и провинцией Хунань (КНР), Протокол о намерениях об установлении побратимских отношений между городом Бобруйск и городом Хэнян провинции Хунань КНР.

Кроме того, в канун празднования дня образования КНР 28 сентября 2017 г. белорусская делегация возложила венки к мемориалу Мао Цзэдуна в г. Шаошань провинции Хунань.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам визита белорусской делегации в Китай 24 сентября – 1 октября 2017 года Беларусь и Китай договорились о сотрудничестве в различных сферах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика