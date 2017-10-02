Беларусь и Китай планируют открыть совместные предприятия по производству одежды





По итогам визита белорусской делегации в Китай 24 сентября – 1 октября 2017 года Беларусь и Китай договорились о сотрудничестве в различных сферах.

В целях развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества и проведения информационной кампании по презентации условий инвестирования и ведения бизнеса в Индустриальном парке «Великий камень» белорусской делегацией было проведено два бизнес-форума – в г. Нанкин провинции Цзянсу и г. Чанша провинции Хунань, сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Также в рамках визита состоялись официальные встречи членов делегации с губернаторами провинций Цзянсу – У Чжэнлуном и провинции Хунань – Сю Дачжэ, с секретарем Комитета КПК провинции Хунань – Ду Цзяхао, а также ряд отдельных встреч с руководством китайских компаний: корпорации «SUMEC Group», холдинга «Jiangsu SOHO HoldingGroup», корпорации «Tuniu», Цзянсуской корпорации по внешнеэкономическому сотрудничеству, «ZOOMLION», «Farsoon technologies», «Broad» и «BBG».

По итогам визита достигнуты договоренности по проработке поставок из Беларуси в КНР говядины, молока, льна, созданию совместных предприятий по производству одежды, утилизации бытовых отходов, производства фейерверков, а также организации серии туристических визитов из провинции Хунань в Беларусь в следующем году.

В ходе визита подписаны Меморандум о дальнейшем укреплении сотрудничества между городом Бобруйск и городом Уси (провинция Цзянсу, КНР), Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма и проведении консультаций между Могилевским облисполкомом и провинцией Хунань (КНР), Протокол о намерениях об установлении побратимских отношений между городом Бобруйск и городом Хэнян провинции Хунань КНР.

Кроме того, в канун празднования дня образования КНР 28 сентября 2017 г. белорусская делегация возложила венки к мемориалу Мао Цзэдуна в г. Шаошань провинции Хунань.